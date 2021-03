تشريع جديد في فرنسا يمنع ارتداء الحجاب خلال الرحلات المدرسية

صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بالأغلبية، اليوم الأربعاء، على تعديل جديد ضمن مايسمى بـ “قانون الانفصالية”، بموجبه يُمنع ارتداء الحجاب لدى مرافقي التلاميذ خلال الرحلات المدرسية.

ونجح الجمهوريون ومجموع النواب المنتمين للتجمع الديمقراطي الاجتماعي الأوربي في تمرير التعديل بـ177 صوتا مقابل 141 صوتا معارضا للتعديل.

وقال عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ماكس بريسون “إننا نقف اليوم جميعًا من أجل الدفاع عن حيادية المدرسة الفرنسية وحيادية مرافقي التلاميذ”.

واعتبر النائب الجمهوري أن المصادقة على هذا القانون تمثل “احترامًا لقيم الجمهورية القائمة على أساس علمانية الدولة الفرنسية“.

وبرر أصحاب التعديل خطوتهم بالقول إن الرحلات المدرسية كجزء من عمليات الدراسة لا تقل أهمية عن الحصص التعليمية التي يتلقاها الطلاب داخل الفصول.

وأكد النواب الداعمون للتعديل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أن المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي تضع حدا لحالة الغموض المرتبطة بهذه القضية واعتماد الحل القائم على “الحياد التام وعدم إقحام الرموز الإسلامية خلال الرحلات المدرسية”.

واحتفى نواب الأحزاب اليمينية الفرنسية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار واعتبروه إنجازا كبيرا لحماية مستقبل الدولة الفرنسية ضد “الأفكار الشمولية”.

وجاء في حساب إحدى النائبات أن من واجب مجلس الشيوخ “حماية الأطفال القاصرين من كل التأثيرات السلببية ومواجهة أشكال الرموز”، في حين اعتبر أصحاب حسابات أخرى أن الأمر كان يتعلق بقرار استعجالي لحماية الأطفال خاصة الفتيات وعدم استجابتهن أو إخضاعهن للرموزالدينية بما في ذلك الحجاب.

Nous voulons protéger les jeunes filles, disons non à cette forme de maltraitance, disons non au voile #PJLPrincipesRepublicains @lesRep_Senat pic.twitter.com/FqOBYawnmU

✅Consensus au @Senat sur la nécessité de protéger les enfants et les jeunes filles d’une forme d’emprise religieuse qui leur impose le port de signes ou tenues. Sans attendre une hypothétique loi sur la protection de l’enfance, mon amendement est adopté #PJLPrincipesRepublicains pic.twitter.com/bsgOMTNoYd

في حين، اعتبرت حسابات أخرى أن هذا التعديل الجديد يمثل استمرارا وتتويجا لتبني الدولة والمجتمع في فرنسا لـما يسمونه “قانون الانفصالية”، الذي يقوم على التصدي لجميع المظاهر والرموز الدينية بما في ذلك الحجاب ولباس البوركيني.

Hier soir le Sénat a consolidé le texte sur les séparatismes en votant la neutralité des accompagnants de sorties scolaires, l’interdiction du Burkini et du voilement des petites filles. Sur ces sujets, la balle est désormais dans le camp de la majorité à l’Assemblée Nationale.

Une très bonne décision ! L'école est laïque ! Les accompagnateurs assistent les enseignants sur le temps scolaire et ont un rôle d'encadrement délégué par l'Education Nationale ils doivent donc respecter les règles en vigueur à l'école. https://t.co/G4c5S6HYgq

Toujours plus dans la répression, l'exclusion et les discriminations.

Toutes ces mesures vont radicaliser la société et vont revenir en boomerang un jour !

Honteux. https://t.co/pHgWmRITDH

— Claire Dujardin (@DujardinClaire) March 30, 2021