دبلوماسي سوداني: الملء الثاني لسد النهضة “دون اتفاق” له توابع أمنية خطيرة (فيديو)

قال الناطق السابق باسم الخارجية السودانية السفير جمال محمد، إن السودان سيواجه إشكالات خطيرة إذا أصرت إثيوبيا على الملء الثاني دون التوصل لاتفاق، مؤكدا أن عملية الملء ستسبب الكثير من الإشكالات الأمنية والفيضانات.

وأوضح خلال مداخلة مع برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، أن تأثير الأطراف التي دخلت على خط المفاوضات في الآونة الأخيرة قد يكون عاملًا إيجابيًا في عملية إحياء التفاوض التي تراوح مكانها.

وأشار السفير السوداني إلى أن هناك وقتا كافيا لاستعادة روح التفاوض، رغم الإصرار الإثيوبي على الملء الثاني الذي سيبدأ في شهر يوليو/تموز المقبل بحسب ما ذكرت السلطات الإثيوبية.

وردًا على سؤال حول نجاح التفاوض في هذه الفترة القصيرة قبل الملء الثاني رغم فشل كل الجولات السابقة، قال السفير إن السودان يطلب فقط معلومات عن الملء حتى يتجنب أي آثار غير محسوبة.

وأكد أن السودان لديه هواجس أمنية من تأثير عملية الملء من جانب واحد على سدوده الداخلية، إذ إنه لا يملك معلومات عن عملية الملء وبالتالي لا يمكن معرفة تأثيرها على السدود داخل البلاد لتجنب ما قد يطرأ بسببها.

رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان يلتقي مبعوثي الولايات المتحدة والإتحاد الاوروبي https://t.co/tSYLEYtzbW#سونا #السودان pic.twitter.com/hsUJoaYfTX — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) March 29, 2021

وقال السفير السوداني إن الجانب الإثيوبي يصر على أن تلك العملية متصلة بالسيادة موضحًا أن المسألة تخص السودان أيضًا فيما يتعلق بسلامة السدود إذ إن أي عملية ملء أحادي من جانب إثيوبيا لا تكون لديه معلومات عنها، تمثل الكثير من المخاطر الكبيرة عليه.

وأشار إلى وجود لجان خاصة من دول أفريقية فيما يخص النيل الأبيض، يتم فيها تبادل المعلومات الخاصة بجريان واندفاع المياه والتدفق، مشيرًا إلى ضرورة وجود مثل هذه اللجنة في حالة النيل الأزرق وسد النهضة.

وأكد جمال أن إصرار الجانب الإثيوبي على عملية الملء الثاني دون التوصل لاتفاق ملزم مع مصر والسودان واعتبار أن ذلك من أعمال السيادة، هو ما تسبب في تعثر التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وأشار إلى إشكالات خطيرة إذا أصرت إثيوبيا على الملء الثاني دون التوصل لاتفاق، مؤكدًا أن عملية الملء ستسبب الكثير من الإشكالات الأمنية والفيضانات سيتأثر بها أكثر من 20 مليون سوداني يعيشون قرب السدود.

الملء الثاني

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، في حين تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاق ملزم للأطراف.

ردا على تصريحات #السيسي..

المحلل السياسي الإثيوبي محمد العروسي: كلام السيسي ليس موجها للمسؤولين الإثيوبيين بل يبدو أنه موجه للشعب المصري الذي عانى من الأزمات pic.twitter.com/WK2cyqZh2R — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 30, 2021

وترفض إثيوبيا الوساطة الدولية الرباعية التي اقترحها السودان في فبراير/شباط الماضي، وتضم الولايات المتحدة والاتحادين الأوربي والأفريقي، والأمم المتحدة، للدفع بالمفاوضات المتعثرة منذ 10 سنوات لحل أزمة سد النهضة، وتؤيدها مصر في ذلك.

وزار وفد أمريكي برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان السفير دونالد بوث الدول المعنية لبحث أزمة سد النهضة في مسعى “للتوصل إلى أفضل الطرق التي يمكن من خلالها أن تقدم الولايات المتحدة الدعم من أجل المضي قدما نحو حل أزمة سد النهضة”.