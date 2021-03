أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس تلهم مطوري الألعاب الإلكترونية.. هل جربتها؟ (فيديو)

استوحى مطورو الألعاب الإلكترونية فكرة ألعاب جديدة من أزمة جنوح ناقلة الحاويات العملاقة (إيفر غيفن) في قناة السويس والتي أدت إلى تعليق حركة الملاحة في هذا الممر المائي العالمي لعدة أيام.

وأصدرت شركة (مايكروسوفت) لعبة ثلاثية الأبعاد، تتضمن تحليقًا بالطائرة فوق قناة السويس والدوران حول السفينة، توضح موقع السفينة وهي عالقة في القناة ومجموعة من السفن متوقفة في عرض البحر.

واستخدمت الشركة الفرعية (مايكروسوفت للطيران التشبيهي) الصور العالمية للخرائط مع تقنية الذكاء الاصطناعي، التي تتيح حركة المرور الحيّة، إضافة إلى معطيات الطقس.

ويظهر الفيديو التجريبي للعبة سفينة الحاويات (إيفر غيفن) من قمرة القيادة لطائرة ركاب تحلق على طول قناة السويس المزدحمة بالسفن العالقة، مع حديث لكابتن الطائرة وهو يشرح الأوضاع هناك.

ويسمع صوت الكابتن وهو يقدم شرحًا ويقول “هذا هو الممر المائي، الذي تعبره معظم سفن التجارة والبضائع العالمية” وبعد أن اكتشف السفينة العالقة، سمع وهو يبلغ -الركاب- أن الطائرة ستدور حولها، قائلا “يبدو أن لديهم مشكلة كبيرة”.

وتقدم شركة “مايكروسوفت للطيران التشبيهي” مجموعة ألعاب توفر ترجمة واقعية، تمنح فرصة استكشاف العالم من مقعد الطيار دون مغادرة المنزل، ولها خبرة واسعة في هذا المجال.

من جانبها أطلقت شبكة (سي إن إن) لعبة تقدم للمتصفح تجربة شبيهة لعملية عبور الناقلة العملاقة، يتحكم فيها المستخدم بسفينة عملاقة على خريطة لقناة السويس وتمكنه من التحكم في سرعة دوران السفينة وتوجيه دفتها.

وتتيح اللعبة للمستخدمين تجربة التحديات والصعوبات التي تواجه قائد السفينة العملاقة ومناوراته في المحاولة بالتحكم في السفينة في هذا الممر المائي الضيق.

وكانت الناقلة العملاقة “إيفر غيفن” قد انحرفت وأغلقت القناة بالعرض في القطاع الجنوبي، صباح الثلاثاء 23 مارس/آذار الجاري، ما أدى إلى توقف حركة الشحن في أقصر طريق للشحن البحري بين أوربا وآسيا.

This is fun: try your hand at steering a supership through the Suez Canal under varying wind conditions. #SuezSteeringSimulation The truth about steering gigantic shipshttps://t.co/gedmINs0wc

— Dr Wendy L Schultz (@wendyinfutures) March 28, 2021