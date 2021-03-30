مهاراته بالطبخ فضحته.. كيف تم القبض على أخطر رجل عصابات في إيطاليا؟ (فيديو)

تمكنت الشرطة الإيطالية من القبض على أخطر رجال العصابات كان هاربا لمدة 7 سنوات، وذلك بعد نشره مقطع فيديو على يوتيوب يظهر فيه مهاراته في الطبخ.

وتم القبض على “مارك فيرين كلود بيارت” في منطقة البحر الكاريبي بعد ظهوره على يوتيوب وهو يقدم فيديوهات عن الطبخ، أخفى فيها وجهه لكنه أظهر عن غير قصد وشومًا مميزة على يديه.

وقالت الشرطة الإيطالية في بيان إنه تم تعقب أحد أفراد المافيا الهارب المختبئ في جمهورية الدومينيكان “بفضل وشمه المرئي في مقاطع فيديو الطبخ التي نشرها على موقع يوتيوب”.

وقال بيان الشرطة إن مارك فيرين كلود بيارت (53 عامًا) اعتقل في 24 مارس/آذار في بلدة بوكا تشيكا القريبة من العاصمة سانتو دومينغو حيث وصل قبل أكثر من خمس سنوات قادما من كوستاريكا.

وفي عام 2014، أمر قاض إيطالي باعتقال بيار بتهمة تهريب المخدرات لمنظمة مافيا “ندرانجيتا” التي تتخذ من كالابريا مقراً لها.

🚨Arrested in the Dominican Republic and extradited to Italy: #Ndrangheta fugitive Marc Feren Claude Biart, wanted on drug trafficking charges since 2014, lands in Italy to face justice. Authorities located him after recognising his tattoos in a YouTube video.#StopNDrangheta pic.twitter.com/26ITHSZFW7 — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) March 30, 2021

وقالت الشرطة في بيانها أمس الإثنين إن، مارك بيارت عاش حياة هادئة في بوكا تشيكا بجمهورية الدومينيكان، حيث ظنّ السكان الإيطاليون هناك أنه “أجنبيًا”.

لكن رغبة الإيطالي مارك بإظهار مهاراته في الطهي ساهمت في عودته إلى السجن من جديد بعد 7 سنوات من الهرب، إذ تتبعت الشرطة مكانه بعد نشر الفيديوهات وألقت القبض عليه في جمهورية الدومينيكان يوم الأربعاء الماضي، وتم ترحيله إلى إيطاليا.

وقالت الشرطة في بيان إنه كان يعيش حياة هادئة في بلدة “بوكا تشيكا” وكان هاربًا منذ عام 2014، عندما كان مطلوبا من قبل الشرطة بتهمة تهريب الكوكايين إلى هولندا نيابة عن عصابة “كاتشيولا” من مافيا “ندرانجيتا”.

وهرب مارك إلى أمريكا الوسطى ثم إلى جمهورية الدومينيكان، إذ كان بحسب ما قالت الشرطة الإيطالية- حريصًا على عدم لفت الانتباه وبقي على مسافة من العديد من الإيطاليين الذين يعيشون هناك.

ومع ذلك، ارتكب خطأ فادحا، إذ نشر هو وزوجته على موقع يوتيوب عدة مقاطع فيديو يطهو فيها الأطباق الإيطالية، وعلى الرغم من حرصهم على عدم إظهار وجهه، إلا أن الشرطة تعرفت عليه من الوشم.

ويواجه أفراد عصابة “ندرانجيتا” الآن محاكمة في أكبر قضية للمافيا تشهدها إيطاليا منذ عقود، حيث تم تقديم اتهامات لنحو 355 شخصا من رجال العصابات والمسؤولين الفاسدين بعد تحقيق طويل مع مجموعة ندرانجيتا.

Alleged Mafia cocaine smuggler Marc Feren Claude Biart spent seven years on the lam—until he made two mistakes. First, he decided to show off his knife skills by posting cooking videos to YouTube https://t.co/xYymHBisRh — The Daily Beast (@thedailybeast) March 30, 2021

ويقول مدعون إن جماعة ندرانجيتا هي أقوى مجموعة مافيا في البلاد وقد طغت لفترة طويلة على مجموعة أخرى أكثر شهرة، ومقرها في صقلية.

واستغرقت جلسة الاستماع السابقة للمحاكمة أكثر من 3 ساعات لقراءة أسماء المتهمين فقط، وتشمل لائحة الاتهام القتل وتهريب المخدرات والابتزاز وغسيل الأموال.

ويتوقع أن يدلي أكثر من 900 شاهد بشهاداتهم في المحاكمة التي بدأت في يناير الماضي وتستمر لمدة عامين.