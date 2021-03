مهاراته بالطبخ فضحته.. كيف تم القبض على أخطر رجل عصابات في إيطاليا؟ (فيديو)

تمكنت الشرطة الإيطالية من القبض على أخطر رجال العصابات كان هاربا لمدة 7 سنوات، وذلك بعد نشره مقطع فيديو على يوتيوب يظهر فيه مهاراته في الطبخ.

وتم القبض على “مارك فيرين كلود بيارت” في منطقة البحر الكاريبي بعد ظهوره على يوتيوب وهو يقدم فيديوهات عن الطبخ، أخفى فيها وجهه لكنه أظهر عن غير قصد وشومًا مميزة على يديه.

وقالت الشرطة الإيطالية في بيان إنه تم تعقب أحد أفراد المافيا الهارب المختبئ في جمهورية الدومينيكان “بفضل وشمه المرئي في مقاطع فيديو الطبخ التي نشرها على موقع يوتيوب”.

وقال بيان الشرطة إن مارك فيرين كلود بيارت (53 عامًا) اعتقل في 24 مارس/آذار في بلدة بوكا تشيكا القريبة من العاصمة سانتو دومينغو حيث وصل قبل أكثر من خمس سنوات قادما من كوستاريكا.

وفي عام 2014، أمر قاض إيطالي باعتقال بيار بتهمة تهريب المخدرات لمنظمة مافيا “ندرانجيتا” التي تتخذ من كالابريا مقراً لها.

🚨Arrested in the Dominican Republic and extradited to Italy: #Ndrangheta fugitive Marc Feren Claude Biart, wanted on drug trafficking charges since 2014, lands in Italy to face justice.

Authorities located him after recognising his tattoos in a YouTube video.#StopNDrangheta pic.twitter.com/26ITHSZFW7

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) March 30, 2021