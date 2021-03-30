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“ليا بلبل”.. شابة ألمانية تحظى بجماهيرية واسعة لإتقانها اللغة العربية (فيديو)

30/3/2021

حظيت الشابة الألمانية “ليا شتينفيلد” صاحبة حساب (ليا بلبل) على منصة “تيك توك” بشهرة واسعة بين المتابعين العرب وذلك لإتقانها اللغة العربية ولهجات محلية.

وفي مقابلة مع برنامج هشتاج على قناة الجزيرة مباشر قالت ليا إن اهتمامها باللغة العربية بدأ أثناء عملها مع أجانب ما حفزها لتعلم اللغات، لكنها وجدت فيها صعوبة ما دعاها إلى تعلمها بالجامعة.

وردا على سؤال حول أكثر ما أعجبها في اللغة العربية ولفت نظرها، قالت ليا إنه ورغم صعوبة اللغة العربية إلا أنها كانت تحبها لأنها غنية بالمفردات، مشيرة إلى أنها أمضت 5 سنوات في تعلم العربية حتى استطاعت التحدث بها.

وعن سبب التوجه لدراسة اللهجات العربية رغم صعوبتها، قالت الشابة الألمانية إن اللهجات العربية كانت مثار اهتمامها فاتجهت لدراستها لمعرفة أسباب تعدد اللهجات وسط المتحدثين بالعربية، مشيرة إلى أن أكثر لهجة تتقنها هي السورية بسبب وجود عدد كبير من السوريين في ألمانيا.

وأكدت ليا أن تعلم لغة الأفراد مهمة للتواصل معهم ومعرفة ثقافتهم وفتح الحوارات والنقاش حول شتى الموضوعات، واستعرضت الشابة الألمانية حصيلتها من اللهجات العربية بكلمات متداولة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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