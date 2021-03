“سنثبت لكم أن الشرطي ليس بريئا”.. عرض فيديو يظهر معاناة فلويد خلال جلسة محاكمة

دخلت محاكمة الشرطي الأبيض المتهم بقتل جورج فلويد، لب القضية أمس الإثنين مع عرض شريط فيديو في مستهل مرافعة الادعاء يظهر معاناة الأمريكي الأسود عند اعتقاله.

وقال المدعي جيري بلاكويل إن الشرطي في مينيابوليس ديريك شوفين “خان القسم الذي أداه كشرطي ولجأ إلى استخدام مفرط وغير معقول للقوة ضد جورج فلويد”.

وأوضح بالقول أمام هيئة المحلفين “سنثبت لكم بكل يقين أن شوفين ليس بريئًا”، مشيرا إلى أن الشرطي بقي يضغط على عنق فلويد الذي كان مثبتًا أرضًا على مدى تسع دقائق و29 ثانية.

وعرض بلاكويل، شريط فيديو عن المأساة صورته امرأة من المارة، وفي في هذا التسجيل الذي تم التداول به بشكل واسع في العالم، كان جورج فلويد يتوسل الشرطي قائلا “لا أستطيع التنفس” قبل أن يفقد وعيه.

وانتشرت المشاهد في العالم ما أدى الى نزول الحشود الى الشوارع في مدن مثل نيويورك وسياتل وباريس وسيدني ومدن أخرى حول العالم.

وشدد المدعي على أن هذه القضية “ليست محاكمة للشرطة أو لأساليب الشرطة، وبالنسبة له يقوم عناصر الشرطة بعمل صعب ويضطرون أحيانا لاتخاذ قرارات في جزء من الثانية” لكنه أضاف “هذا لا ينطبق هنا” لأن المشهد استمر “479 ثانية.

قبيل بدء الجلسة، أكدت عائلة فلويد على البعد “التاريخي” لهذه المحاكم، وقال بن كرامب محامي عائلة فلويد “إنه استفتاء على الطريق الذي قطعته الولايات المتحدة في بحثها عن المساواة والعدالة للجميع”.

وقال الناشط في مجال الحقوق المدنية آل شاربتون الذي جثا مع أقرباء جورج فلويد بصمت لنحو تسع دقائق، وهي مدة معاناة الأمريكي الأسود، إن “شوفين على مقعد المتهمين، لكن الولايات المتحدة هي في المحاكمة”.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الإثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتابع هذه المحاكمة “بانتباه كما يفعل الأمريكيون في كل أرجاء البلاد” مشددة على أن مكافحة “الظلم العرقي” هو أحد أولياته.

