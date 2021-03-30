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“سنثبت لكم أن الشرطي ليس بريئا”.. عرض فيديو يظهر معاناة فلويد خلال جلسة محاكمة

30/3/2021-|آخر تحديث: 30/3/202112:24 PM (مكة المكرمة)

دخلت محاكمة الشرطي الأبيض المتهم بقتل جورج فلويد، لب القضية أمس الإثنين مع عرض شريط فيديو في مستهل مرافعة الادعاء يظهر معاناة الأمريكي الأسود عند اعتقاله.

وقال المدعي جيري بلاكويل إن الشرطي في مينيابوليس ديريك شوفين “خان القسم الذي أداه كشرطي ولجأ إلى استخدام مفرط وغير معقول للقوة ضد جورج فلويد”.

وأوضح بالقول أمام هيئة المحلفين “سنثبت لكم بكل يقين أن شوفين ليس بريئًا”، مشيرا إلى أن الشرطي بقي يضغط على عنق فلويد الذي كان مثبتًا أرضًا على مدى تسع دقائق و29 ثانية.

وعرض بلاكويل، شريط فيديو عن المأساة صورته امرأة من المارة، وفي في هذا التسجيل الذي تم التداول به بشكل واسع في العالم، كان جورج فلويد يتوسل الشرطي قائلا “لا أستطيع التنفس” قبل أن يفقد وعيه.

وانتشرت المشاهد في العالم ما أدى الى نزول الحشود الى الشوارع في مدن مثل نيويورك وسياتل وباريس وسيدني ومدن أخرى حول العالم.

وشدد المدعي على أن هذه القضية “ليست محاكمة للشرطة أو لأساليب الشرطة، وبالنسبة له يقوم عناصر الشرطة بعمل صعب ويضطرون أحيانا لاتخاذ قرارات في جزء من الثانية” لكنه أضاف “هذا لا ينطبق هنا” لأن المشهد استمر “479 ثانية.

المساواة والعدالة للجميع

قبيل بدء الجلسة، أكدت عائلة فلويد على البعد “التاريخي” لهذه المحاكم، وقال بن كرامب محامي عائلة فلويد “إنه استفتاء على الطريق الذي قطعته الولايات المتحدة في بحثها عن المساواة والعدالة للجميع”.

وقال الناشط في مجال الحقوق المدنية آل شاربتون الذي جثا مع أقرباء جورج فلويد بصمت لنحو تسع دقائق، وهي مدة معاناة الأمريكي الأسود، إن “شوفين على مقعد المتهمين، لكن الولايات المتحدة هي في المحاكمة”.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الإثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتابع هذه المحاكمة “بانتباه كما يفعل الأمريكيون في كل أرجاء البلاد” مشددة على أن مكافحة “الظلم العرقي” هو أحد أولياته.

ووُجهت إلى الشرطي في مينيابوليس ديريك شوفين (45عاما)، اتهامات بالقتل والقتل غير العمد، وأفرج عنه بكفالة، وحضر كل الجلسات منذ بدء محاكمته في 9 مارس/آذار.

وبعد ثلاثة أسابيع كرست لاختيار هيئة المحلفين، أمام الادعاء والدفاع ثلاثة إلى أربعة أسابيع لمحاولة إقناعها، وينتظر أن تصدر الهيئة قرارها في نهاية أبريل/ نيسان أو مطلع مايو/ أيار.

ويحاول الادعاء إثبات أن ديريك شوفين أظهر ازدراء بحياة مواطنه الأسود من خلال إبقاء الضغط على عنقه رغم أن فلويد ردد عشرين مرة أنه يختنق وفقد وعيه بعد ذلك وتوقف نبضه.

أثارت وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد موجة من العنف في أمريكا (غيتي)

وفي المقابل، يسعى إريك نيلسون محامي الدفاع عن ديريك شوفين إثبات أن موكّله الشرطي اكتفى باتباع الإجراءات المرعية لضبط مشتبه به يقاوم وبأنه غير مسؤول عن وفاة جورج فلويد.

ومن النادر جدا أن يلاحق عناصر الشرطة لارتكابهم أعمال عنف خلال ممارستهم مهامهم، وكذلك إدانتهم.

في منتصف مارس/آذار وافقت بلدية مينيابوليس التي قررت إجراء إصلاحات جذرية لجهاز شرطة المدينة، على تسديد تعويضات مالية قدرها 27 مليون دولار لعائلة جورج فلويد لإسقاط دعواها المدنية.

رجال الشرطة المتهمون بقتل الأمريكي جورج فلويد(رويترز)

وفاة جورج فلويد “خنقا”

وتوفي جورج فلويد الأمريكي الأسود البالغ من العمر 46 عاما أثناء اعتقاله من قبل الشرطة في مينيابوليس في 25 مايو/ أيار العام الماضي.

وأظهر تشريح الجثة أن الضغط الذي مارسه الشرطي ديريك شوفين على صدر فلويد تسبب بوفاته التي أثارت موجة احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة والعالم.

وصوّر شوفين وهو يضغط بركبته على عنق فلويد الموثق اليدين لفترة طويلة ما تسبب بوفاته اختناقا، وعرض المقطع لمصور عبر الإنترنت ما أثار صدمة عالمية.

وساهم توقيفه بعد أربعة أيام على ذلك في تهدئة الوضع في مدينة مينيابوليس الكبيرة في شمال الولايات المتحدة التي شهدت أعمال شغب لعدة أيام.

كان ديريك شوفين قد مثل أمام أحد القضاة في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، ومثل معه المتهمون الآخرون إلكسندر كونغ وتوماس ين وتو ثاو.

جورج فلويد قتيل الشرطة الأمريكية (مواقع التواصل)
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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