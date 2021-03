شاهد: متظاهرون في ميانمار يقولون إن قوات الأمن استهدفتهم بقذيفة “آر بي جي”

قتلت قوات الأمن في ميانمار رجلا في مدينة يانجون، الإثنين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، في وقت دعا فيه ناشطون قوات الأقليات العرقية في البلاد إلى دعم حملتهم ضد الحكم العسكري.

وبعد أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير/شباط، والذي أسفر عن مقتل 114 شخصا، يوم السبت، نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في العديد من البلدات مرة أخرى، الاثنين، لمعارضتهم العودة إلى الحكم العسكري.

وأظهر مقطع فيديو نقلته وكالة أسوشيتد برس إطلاق الشرطة ما يشبه قذيفة صاروخية على حاجر رملي أقامه المتظاهرين الرافضين للانقلاب.

ويعتقد المتظاهرون أن قوات الأمن استهدفتهم بقذيفة “آر بي جي” بعد انفجار مفاجئ مزق الحاجز الذي كانوا يستخدمونه للاحتماء من قوات الأمن أثناء مواجهة في الشارع.

ويُظهر مقطع الفيديو الحاجز العالي، المصنوع من أجولة معبأة بالرمال، يتفكك وسط انبعاث دخان كثيف.

وعندما تفرق المتظاهرون، كان واضحا وجود ثقب في الحاجز.

This is what happen in Myanmar 29/03/21 , Yangon , South Ohkkalar .

Terrorist military used this kind of weapon to killed civilians of myanmar 😓😓🥺🥺 pic.twitter.com/9Yn1459im7

— XP (@Xiaopin36048164) March 29, 2021