شاهد: متظاهرون في ميانمار يقولون إن قوات الأمن استهدفتهم بقذيفة “آر بي جي”

قتلت قوات الأمن في ميانمار رجلا في مدينة يانجون، الإثنين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، في وقت دعا فيه ناشطون قوات الأقليات العرقية في البلاد إلى دعم حملتهم ضد الحكم العسكري.

وبعد أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير/شباط، والذي أسفر عن مقتل 114 شخصا، يوم السبت، نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في العديد من البلدات مرة أخرى، الاثنين، لمعارضتهم العودة إلى الحكم العسكري.

وأظهر مقطع فيديو نقلته وكالة أسوشيتد برس إطلاق الشرطة ما يشبه قذيفة صاروخية على حاجر رملي أقامه المتظاهرين الرافضين للانقلاب.

ويعتقد المتظاهرون أن قوات الأمن استهدفتهم بقذيفة “آر بي جي” بعد انفجار مفاجئ مزق الحاجز الذي كانوا يستخدمونه للاحتماء من قوات الأمن أثناء مواجهة في الشارع.

ويُظهر مقطع الفيديو الحاجز العالي، المصنوع من أجولة معبأة بالرمال، يتفكك وسط انبعاث دخان كثيف.

وعندما تفرق المتظاهرون، كان واضحا وجود ثقب في الحاجز.

This is what happen in Myanmar 29/03/21 , Yangon , South Ohkkalar . Terrorist military used this kind of weapon to killed civilians of myanmar 😓😓🥺🥺 pic.twitter.com/9Yn1459im7 — XP (@Xiaopin36048164) March 29, 2021

ولم يتضح نوع القذيفة التي تم إطلاقها، ولكن مع تداول المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي، ادعى معارضو الحكم العسكري أنها كانت قذيفة “آر بي جي”، وهي سلاح قريب المدى مدمر للغاية يستخدم في ساحات المعارك الحربية.

🇲🇲-MYANMAR: Security forces shoot live rounds and fire what is claimed to be an RPG at protesters in Yangon.#MyanmarCoup #MyanmarUnderSiege pic.twitter.com/05Y6a5Wh9Z — Regional Security Advisory (@regsecadvisory) March 29, 2021

وقالت وسائل إعلام وأحد الشهود إن رجلا قُتل وأصيب عدد آخر عندما أطلقت قوات الأمن النار في أحد أحياء يانجون، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقال الشاهد ثيها سوي للوكالة إن القتيل (20 عاما) “أصيب برصاصة في رأسه”.

وأضاف “كانوا يطلقون النار عشوائيا.. حتى على فريق الصليب الأحمر. لا يزال الأمر مستمرا وأنا أتحدث إليكم”.

واستنادا إلى حصيلة جمعية مساعدة السجناء السياسيين، قُتل 460 مدنيا منذ الانقلاب.

لكن رغم أعمال العنف، خرجت حشود في بلدات بمختلف أرجاء البلاد وفقا لوسائل الإعلام ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت لجنة الإضراب العام للقوميات، وهي إحدى جماعات الاحتجاج الرئيسية، في رسالة مفتوحة على فيسبوك قوات الأقليات العرقية إلى مساعدة أولئك الذين يتصدون “لقمع” الجيش.

وقالت اللجنة “يجب على التنظيمات العرقية المسلحة مجتمعة أن تحمي الناس”.

استنادا إلى حصيلة جمعية مساعدة السجناء السياسيين، قُتل 460 مدنيا منذ الانقلاب (رويترز)

“فظيع للغاية”

وفي سياق متصل، أعلنت الممثل التجاري للولايات المتحدة كاترين تاي في بيان، الاثنين، قرار الإدارة الأمريكية تعليق كافة الاتصالات التجارية مع ميانمار التي تنظمها الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار الموقعة بين البلدين عام 2013.

وجاء القرار الأمريكي بتجميد الاتصالات التجارية بعد مقتل عشرات المحتجين في مواجهات مع قوات الشرطة والجيش في ميانمار خلال اليومين الماضيين.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تاي القول إن قرار التعليق سيظل قائما حتى تنصيب حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية في ميانمار.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وصف عنف الجيش في ميانمار بأنه “فظيع للغاية” وقال إن واشنطن تعمل على فرض عقوبات.

وقال بايدن في تصريحات نقلها صحفيون معه على متن الطائرة أثناء عودته من ديلاوير إلى واشنطن إن الوضع في ميانمار “مروع”.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة سترد بفرض عقوبات، قال بايدن “نحن نعمل على ذلك الآن”.