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السيسي: إذا تأثرت إمداداتنا من المياه فإن رد مصر سيتردد صداه في المنطقة (فيديو)

30/3/2021-|آخر تحديث: 30/3/202104:32 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب من محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إنه إذا تأثرت إمدادات مصر من المياه فإن ردها سيتردد صداه في المنطقة.

وأكد السيسي -في مؤتمر صحفي بمقر هيئة قناة السويس- أن المياه المصرية خط أحمر وأي مساس بها سيؤثر على استقرار المنطقة كلها، وقال إنه لا يمكن لأحد أن يأخذ قطرة مياه من مصر وإلا سيحدث عدم استقرار إقليمي.

وأضاف أن المساس بحقوق مصر خط أحمر، وأوضح “لم ولن نهدد أحدًا ولكن لن يستطيع أحد سلب نقطة مياه من مصر ولا أحد بعيد عن قدراتنا”.

وبشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، قال السيسي إن كل ما تطالب به مصر هو ضمن القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في قضايا المياه العابرة للحدود.

وقال إن “العمل العدائي قبيح وله تأثيرات كبيرة تمتد لسنوات طويلة والتفاوض هو خيارنا بشأن سد النهضة”، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وتعهد الرئيس المصري بشراء كافة المعدات التي تحتاجها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة غداة تعويم السفينة الضخمة التي أغلقت المجرى المائي لستة أيام.

المصدر : الجزيرة مباشر

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