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وزير خارجية قطر يدعو لتجاوز الخلافات بالحوار ويثمن جهود الكويت في إنهاء الأزمة الخليجية (فيديو)

3/3/2021-|آخر تحديث: 3/3/202105:19 PM (مكة المكرمة)

ثمّن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جهود دولة الكويت في إنهاء الأزمة الخليجية وقال إن الحوار البناء هو السبيل لحل الخلافات.

وأكد خلال ترؤسه اجتماع الدورة العادية الـ 155 لمجلس جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية، اليوم الأربعاء، أن تطبيق بيان قمة العلا سينعكس بطريقة إيجابية على العلاقات العربية والخليجية.

ودعا وزير الخارجية القطري خلال الجلسة إلى تجاوز الخلافات لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي في ظل استمرار النزاعات التي تسببت في نزوح الملايين.

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن القضية الفلسطينية تظل على رأس الأولويات، مجددًا التأكيد على موقف قطر الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وشدد على أن حل القضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين وفقًا للمبادرة العربية وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة.

وبشأن الملف السوري، قال وزير الخارجية القطري إنه يجب محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم في سوريا وتقديمهم للعدالة الدولية، وجدد الدعم لكافة الجهود السياسية لحل الأزمة السورية.

وجدد الوزير القطري الترحيب بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، مثمنًا جهود الأمم المتحدة في ذلك، وداعيًا كافة الأطراف للالتزام بموعد إجراء الانتخابات.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده أكثر حرصًا على أن تنعم ليبيا وأهلها بالأمن والأمان، مؤكدًا سعي القاهرة للتوصل إلى تسوية سياسية هناك.

وبشأن سد النهضة، أكد شكري أن الموقف المصري بشأن السد الإثيوبي لا يسعى لانتقاص حقوق أي كان، وتابع “ندفع نحو التوصل إلى اتفاق”.

وحول الأوضاع في اليمن، قال الوزير المصري “ندعم كافة الجهود لإنهاء الصراع في اليمن وندعم إجراءات السعودية في الدفاع عن أراضيها”.

مجلس الجامعة العربية

وبدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الدورة العادية (155) لمجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء بمشاركة وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالجامعة.

ويناقش الاجتماع مشروع جدول الأعمال واعتماد القرارات المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين في اجتماعهم الذي عقد يوم الاثنين.

وتناقش الدورة تسعة بنود رئيسية في مقدمتها البند الأول المتعلق بالعمل العربي المشترك ومنها تعيين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة ثانية مدتها خمس سنوات وجدول أعمال القمة العربية المقبلة في دورتها 31 المقرر انعقادها بالجزائر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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