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مجلس النواب الأمريكي يتتبع مجددا إقرارات ترمب الضريبية.. ما السبب؟

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (غيتي)
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (غيتي)
3/3/2021-|آخر تحديث: 3/3/202112:04 PM (مكة المكرمة)

تعمل لجنة بمجلس النواب الأمريكي للحصول على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترمب الضريبية وسجلاته المالية، قالت إنها بحاجة إليها لمواجهة “تضارب المصالح” من قبل الرؤساء مستقبلا.

وأصدرت اللجنة في هذا الصدد أمر استدعاء جديد تسعى من خلاله إلى الحصول على إقرارات ترمب الضريبية وسجلاته المالية، وذلك في مذكرة كُشف النقاب عنها أمس الثلاثاء.

وأبلغ محامو مجلس النواب قاض مختص بأن لجنة الرقابة بالمجلس عاودت إصدار أمر استدعاء لشركة المحاسبة (مازارز يو إس إيه) الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في 25  فبراير/شباط.

وكانت اللجنة قد أصدرت أمرًا مماثلًا عام 2019، لكن أمر الاستدعاء انقضى في يناير/كانون الثاني عندما انتُخب مشرعون جدد في المجلس.

مجلس النواب الأمريكي (رويترز)

استدعاء جديد

وتضمنت المذكرة التي قدمت على بيان لرئيسة اللجنة كارولين مالوني توضح فيه قرار زملائها إصدار أمر الاستدعاء الجديد.

وأكدت مالوني على أن الطعون القضائية التي طال أمدها أدت إلى “حرمان لجنتها من الحصول على معلومات مهمة لازمة للتحرك تشريعيًا من أجل مواجهة أزمة أخلاقيات تحدث مرة في الجيل أوجدها تضارب المصالح الذي لم يسبق له مثيل للرئيس السابق دونالد ترمب”.

وقالت إن حاجة لجنتها لإقرارات ترمب الضريبية “لا تزال على نفس درجة الإلحاح التي كانت عليها عندما أصدرت اللجنة أمر الاستدعاء الأول في 2019”.

مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي (خلف) ترمب (رويترز-أرشيفية)

رفض الكشف عن الضرائب

ولم يرد جيسون ميلر المتحدث باسم الرئيس السابق دونالد ترمب، على أمر الاستدعاء.

وخلافًا للرؤساء الأمريكيين في الآونة الأخيرة، رفض ترمب الكشف عن إقراراته الضريبية وغيرها من الوثائق التي قد تقدم تفاصيل عن ثروته وأنشطة منظمة ترمب، شركة عائلته العقارية.

وتسعى لجنة المراقبة بمجلس النواب إلى الحصول على معلومات محاسبية وغيرها عن ثماني سنوات، تحركا منها وفقا لما جاء في شهادة مايكل كوهين، محامي ترمب الشخصي السابق، أمام الكونغرس.

كان كوهين قد قال في شهادته إن ترمب ضخّم بعض الأصول وقلل من حجم أخرى في بياناته المالية بين 2011 و2013 لأسباب منها خفض قيمة الضرائب العقارية التي يتعين عليه سدادها.

المصدر : رويترز

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