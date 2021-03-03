البث الحي
الأخبار|لبنان

لبنان.. محتجون يقطعون الطرق احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية (فيديو)

2/3/2021-|آخر تحديث: 3/3/202112:19 AM (مكة المكرمة)

هوت العملة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، باتجاه مستوى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، وهو مستوى متدنٍ غير مسبوق للعملة التي تضررت جراء انهيار مالي أفضي إلى تفشي الفقر والاضطرابات، مما أعاد الاحتجاجات إلى شوارع المدن اللبنانية مع تفاقم الأزمة المعيشية.

وأدى الانهيار الذي بلغ مدىً لم تشهده لبنان من قبل لفقد العملة اللبنانية نحو 85% من قيمتها في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.

وقال ثلاثة متعاملين في العملة في السوق غير الرسمية -التي أضحت المصدر الرئيسي للسيولة بعد أن توقفت البنوك عن صرف دولارات- إن سعر الدولار بلغ عشرة آلاف ليرة اليوم، وفي وقت سابق قال متعاملان اثنان آخران إن العملة الأمريكية سجلت 9900 ليرة، ويعني هذا أن الحد الأدنى للأجر الشهري في لبنان يوازي نحو 68 دولارًا.

وأشعل عشرات من المحتجين النار في إطارات سيارات لإغلاق شوارع في وسط بيروت وعلى الطريق إلى المطار وقرب مدينة بعلبك، كما قالت وسائل إعلام محلية إن محتجين آخرين أغلقوا مكتبًا للصرافة في مدينة صيدا (جنوبي البلاد).

وأفاد موقع التنظيم المروري -التابع لقوى الأمن الداخلي- أن عددا من الشبان قطعوا عدة طرق داخل العاصمة بيروت، يتركز معظمها على مداخل الضاحية الجنوبية.

وبحسب مراسل الأناضول، أقفل المحتجون ساحة النور في طرابلس (شمال)، وطرقات رئيسة، بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الأوضاع المعيشية، كما أغلق محتجون تقاطع تعلبايا في البقاع (شرق) بالإطارات المشتعلة بالاتجاهين، وبحسب التنظيم المروري، عملت دوريات من قوى الأمن الداخلي على تحويل السير باتجاه الطرقات الفرعية، وفي مرجعيون (جنوب)، قطع شبان الطريق العام لبعض الوقت.

ويمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحفاضات والحبوب إلى حوالي ثلاثة أمثالها منذ ذلك الحين، وتحذر هيئات خيرية من تزايد الجوع.

والمرة السابقة التي لامست فيها العملة اللبنانية مستويات متدنية قرب عشرة آلاف ليرة كانت في صيف 2020 مما أشعل احتجاجات استمرت أسابيع قبل انفجار هائل في مرفأ بيروت، في أغسطس/آب الفائت، دمر مناطق واسعة في العاصمة، وتفرض المصارف اللبنانية قيودا قاسية على السحوبات من الودائع لا سيما بالدولار، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية، أدت إلى تفجر احتجاجات واسعة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، استدعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واستمعت له، إثر فتح تحقيقات قضائية بشأن “الهدر الحاصل في استعمال الدولار المدعوم”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + رويترز + مواقع التواصل

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

السنيورة يدعو للتحقيق في الجرائم التي وقعت في الاونة الأخيرة في لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة خلال مقابلة له مع برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، إن جماعة حزب الله ترتهن الدولة اللبنانية كورقة تفاوضية لصالح إيران في صراعها مع أمريكا.

المزيد من الأخبار

غضب واسع بعد توظيف صحيفة إماراتية لمحررة إسرائيلية ضمن طاقمها

الصحفية الإسرائيلية ميشيل ديفون انضمت للعمل مع صحيفة خليج تايمز (مواقع التواصل الاجتماعي)

ميانمار.. صحفي يبث على الهواء لحظة إطلاق النار عليه أثناء اعتقاله (فيديو)

كاونج ميات هلينج، مراسل محطة صوت بورما الديمقراطي (رويترز)

لاعب الزمالك “بن شرقي” يتسبب في وقف أستاذ جامعي عن العمل.. ما القصة؟

لاعب الزمالك المصري أشرف بن شرقي (مواقع التواصل)

اليمن.. اتهام ضابط إماراتي بإدارة عمليات اغتيال في شبوة (فيديو)

القوات الانفصالية المدعومة إماراتيا في اليمن خارج إطار الحكومة الشرعية (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد مقطع الطنجرة.. “بوراك” يحصد ملايين المشاهدات بخدعة أربكت الرئيس الشيشاني (فيديو)

بوراك بدا وكأنه سيسقط الصينية الضخمة (مواقع التواصل)

ليبيا.. قائد بقوات حفتر يدمر معرضا لشركة سيارات في بنغازي (فيديو)

محمود الورفلي القائد بمليشيات حفتر والمطلوب لدى الجنائية الدولية

بيل غيتس يحذر من الانسياق وراء إيلون ماسك وشراء البيتكوين.. لماذا؟ (فيديو)

بيل غيتس مؤسس مجموعة "مايكروسوفت" (غيتي)

بسبب “خلافات عميقة”.. المغرب يعلن قطع العلاقات مع السفارة الألمانية بالرباط

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة