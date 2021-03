لبنان.. محتجون يقطعون الطرق احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية (فيديو)

هوت العملة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، باتجاه مستوى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار، وهو مستوى متدنٍ غير مسبوق للعملة التي تضررت جراء انهيار مالي أفضي إلى تفشي الفقر والاضطرابات، مما أعاد الاحتجاجات إلى شوارع المدن اللبنانية مع تفاقم الأزمة المعيشية.

وأدى الانهيار الذي بلغ مدىً لم تشهده لبنان من قبل لفقد العملة اللبنانية نحو 85% من قيمتها في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.

وقال ثلاثة متعاملين في العملة في السوق غير الرسمية -التي أضحت المصدر الرئيسي للسيولة بعد أن توقفت البنوك عن صرف دولارات- إن سعر الدولار بلغ عشرة آلاف ليرة اليوم، وفي وقت سابق قال متعاملان اثنان آخران إن العملة الأمريكية سجلت 9900 ليرة، ويعني هذا أن الحد الأدنى للأجر الشهري في لبنان يوازي نحو 68 دولارًا.

With the #Dollar selling for 10,000 lira to $1 and over half the day without electricity, people are taking to the streets to protest and express their rate at the situation. Many roads across #Lebanon are now being blocked. #لبنان #لبنان_ينتفض #لبنان_ليس_بخير #دولار pic.twitter.com/5g6AVb9jm7 — Nicholas Frakes | نيكولاس فرايكس (@nicfrakesjourno) March 2, 2021

وأشعل عشرات من المحتجين النار في إطارات سيارات لإغلاق شوارع في وسط بيروت وعلى الطريق إلى المطار وقرب مدينة بعلبك، كما قالت وسائل إعلام محلية إن محتجين آخرين أغلقوا مكتبًا للصرافة في مدينة صيدا (جنوبي البلاد).

وأفاد موقع التنظيم المروري -التابع لقوى الأمن الداخلي- أن عددا من الشبان قطعوا عدة طرق داخل العاصمة بيروت، يتركز معظمها على مداخل الضاحية الجنوبية.

وبحسب مراسل الأناضول، أقفل المحتجون ساحة النور في طرابلس (شمال)، وطرقات رئيسة، بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الأوضاع المعيشية، كما أغلق محتجون تقاطع تعلبايا في البقاع (شرق) بالإطارات المشتعلة بالاتجاهين، وبحسب التنظيم المروري، عملت دوريات من قوى الأمن الداخلي على تحويل السير باتجاه الطرقات الفرعية، وفي مرجعيون (جنوب)، قطع شبان الطريق العام لبعض الوقت.

ويمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحفاضات والحبوب إلى حوالي ثلاثة أمثالها منذ ذلك الحين، وتحذر هيئات خيرية من تزايد الجوع.

#Lebanon roads in Bekaa, South Lebanon, Tripoli and Beirut are still blocked. Some protestors say they will spend their night in the street. Others says they will be back tomorrow. #Lebanon #لبنان_ليس_بخير #لبنان_ينتفض #لبنان @Akhbaralsaha pic.twitter.com/fGA51JpJor — Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) March 2, 2021

والمرة السابقة التي لامست فيها العملة اللبنانية مستويات متدنية قرب عشرة آلاف ليرة كانت في صيف 2020 مما أشعل احتجاجات استمرت أسابيع قبل انفجار هائل في مرفأ بيروت، في أغسطس/آب الفائت، دمر مناطق واسعة في العاصمة، وتفرض المصارف اللبنانية قيودا قاسية على السحوبات من الودائع لا سيما بالدولار، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية، أدت إلى تفجر احتجاجات واسعة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، استدعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واستمعت له، إثر فتح تحقيقات قضائية بشأن “الهدر الحاصل في استعمال الدولار المدعوم”.

#Protesters in #Beirut closed some of the main streets and squares in the city, voicing anger against the power cuts and the latest drop in #Lebanese lira exchange rate. #Lebanon #لبنان_ليس_بخير #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/E9SfoAFAmF — Raul Pintilie 📚 (@RaulPintilie) March 2, 2021