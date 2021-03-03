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بعد فضيحة بارساغيت.. “كنتاكي” يسخر من الرئيس السابق لبرشلونة (فيديو)

3/3/2021-|آخر تحديث: 3/3/202111:28 AM (مكة المكرمة)

لا يزال إلقاء القبض على رئيس نادي برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو يثير جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وبات حساب سلسلة مطاعم (دجاج كنتاكي) على تويتر أحد الساخرين منه أيضًا بعد اعتقاله بسبب ما يعرف بقضية أو فضيحة بارساغيت.

ونشر حساب دجاج كنتاكي (كي إف سي) الإسباني صورة لبارتوميو تم تعديلها لتشبه أيقونة المطعم الشهيرة، وكتب الحساب في محاكاة لما يمكن أن يقوله بارتوميو للشرطة الإسبانية عند التحقيق معه “لا أعرف عما تتحدث أيها الشرطي أنا موظف في كي إف سي”.

وتعود صورة أيقونة المطعم المعروفة، إلى هارلوند ساندرز وهو مؤسس مجموعه مطاعم كنتاكي وصاحب الخلطة السرية الأصلية المشهورة على مستوى العالم.

ولم يكتفِ حساب كنتاكي بذلك بل نشر صورة أخرى معدلة رقميًا لنجم برشلونة ليونيل ميسي وهو يبتسم عند مشاهدته لصورة رئيس برشلونة السابق التي نشرها الحساب.

 

 

 

واشتهر الحساب الرسمي لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة العالمية (دجاج كنتاكي) في إسبانيا بالمشاركة بالتعليق على العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في إسبانيا.

وأمس الثلاثاء، أطلقت محكمة إسبانية سراح بارتوميو (رئيس برشلونة أثناء الفترة 2014-2020) مؤقتًا بعد يوم واحد من إلقاء القبض عليه في تحقيقات تتعلق بمزاعم حول سوء إدارة وفساد.

وقال بيان المحكمة إن بارتوميو ومستشاره السابق خاومي مسافيرير استخدما حقهما في عدم الكشف عن شهادتهما في القضية. وكان بارتوميو ضمن 4 أشخاص مرتبطين بالنادي اعتقلتهم الشرطة يوم الإثنين.

وألقي القبض على بارتوميو على خلفية اتهامات له بدفع أموال لتشويه صورة مسؤولين معارضين لقرارات إدارته ولاعبي الفريق على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين هؤلاء اللاعبين لينويل ميسي نفسه، وفق ما ذكرت صحف محلية.

وتفجرت القضية في فبراير/شباط عام 2020، عندما ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بارتوميو، تعاقد مع شركة دعايا على مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة لاعبين أبرزهم ليونيل ميسي، وبعض المرشحين السابقين لانتخابات النادي.

ويختار أعضاء النادي رئيسًا جديدًا يوم الأحد المقبل بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في يناير/كانون الثاني الماضي نتيجة القيود المفروضة في كتالونيا بسبب كورونا.

المصدر : الجزيرة مباشر

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