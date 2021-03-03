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في اتصال مرئي.. أردوغان يذكّر ماكرون بالسلطان العثماني سليمان القانوني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يمين" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يمين" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)
2/3/2021

ذكّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السلطان العثماني سليمان القانوني، وفرنسوا الأول ملك فرنسا، كانا قد تجاوزا الكثير من المشاكل بين البلدين بنجاح عبر الحوار، معربا عن ثقته أن علاقات التعاون بين تركيا وفرنسا تتمتع بإمكانات كبيرة جدا.

جاء ذلك في اتصال مرئي بين أردوغان وماكرون، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، وقال أردوغان إنه يمكن لبلاده وفرنسا بصفتهما حليفين قويين في الناتو تقديم مساهمات مهمة لجهود الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح البيان أن أردوغان نقل تحياته إلى الشعب الفرنسي عبر ماكرون، مشيرًا إلى أنهما لم يتكلما مع بعضهما منذ مدة طويلة، كما قدّم الرئيس التركي تعازيه لمواطني فرنسا الذين فقدوا أرواحهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، موضحا أن “تركيا تواصل جهود التطعيم بطريقة مكثفة للغاية، وخطوات تطبيع مضبوطة”.

وتابع: “يمكننا تقديم مساهمات مهمة لجهود الأمن والاستقرار والسلام في منطقة جغرافية واسعة بدءًا من أوربا وحتى القوقاز، ومن الشرق الأوسط حتى أفريقيا”، مضيفًا “هناك خطوات يمكننا اتخاذها بشكل مشترك في مكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد بلادنا وسلامة مواطنينا وممتلكاتهم”.

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن علاقات التعاون بين تركيا وفرنسا تتمتع بإمكانات كبيرة جدًا.

وتبادلت تركيا مرارًا الانتقادات اللاذعة مع فرنسا بشأن سياسات أنقرة في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وقضايا أخرى، لكنهما قالتا في الشهر الماضي إنهما تعملان على إعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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