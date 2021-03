رئيس لجنة تحقيق: ضحايا الاعتداءات الجنسية في الكنائس الفرنسية “10 آلاف على الأقل”

قال رئيس لجنة تحقيق مستقلة معنية بالتحقيق في الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا إنه يتوقع تجاوز عدد ضحايا الاعتداءات في الكنائس الفرنسية 10 آلاف حالة في الفترة من 1950 وحتى 2020.

وأشار رئيس اللجنة جون مارك سوفي وهو النائب السابق لرئيس مجلس الدولة، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أن اللجنة كلفت قسمًا خاصًا باستقبال الشهادات بعدة طرق منها الاتصالات الهاتفية والاستجوابات المباشرة، موضحًا أن عدد المشتكين ازداد بنحو 7000 حالة ما بين شهري يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.

وسبق لذات اللجنة أن توقعت وصول الرقم إلى 300 حالة حداً أقصى إلا أن استمرار الشكايات جعلها تمدد فترة عمل قسم التواصل مع الضحايا، فازداد عدد الضحايا المتوقع من 3 آلاف حالة إلى 10 آلاف على الأقل.

وتأسست اللجنة المستقلة للتحقيق في الاعتداءات الجنسية في الكنيسة في يونيو/حزيران 2019 بمبادرة من قساوسة فرنسيين للتحقيق في الشكايات المتكررة حول اعتداءات جنسية طالت ضحايا كثر أغلبهم من الأطفال، وقررت حينها عرض نتائج تحقيقها في سبتمبر/أيلول 2021.

وأثارت تلك الخطوة ردود فعل متباينة من جمعيات الضحايا، إذ أشادت بمحاولات تشجيع الناجين على التحدث علانية لكنها شككت في استعداد المدّعين الفرنسيين وقدرتهم على توجيه الاتهامات.

