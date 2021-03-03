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شاهد: لحظة مقتل مواطن خلال قمع الشرطة لمناهضي انقلاب ميانمار

تواصل الاحتجاجات على الانقلاب العسكري في ميانمار رغم قمع الشرطة (الأناضول)
تواصل الاحتجاجات على الانقلاب العسكري في ميانمار رغم قمع الشرطة (الأناضول)
3/3/2021-|آخر تحديث: 3/3/202105:03 PM (مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو متداول من منطقة مينيغيان بمدينة ماندالاي وسط ميانمار لحظة مقتل شاب على يد قوات الشرطة خلال قمعها احتجاجات مناهضي الانقلاب.

ويظهر بالفيديو بعض المحتجين وهم يطرقون على أعمدة  إعلانات بالشارع وعلى الأواني المعدنية للتعبير عن الاحتجاج، وبعدها يُسمع دوي رصاص، ثم يُهرع المحتجون لنجدة شاب أُطلقت عليه النار ورأسه ونصف جسده العلوي مغطى بالدم تمامًا، بينما كتب مصور الفيديو عنه أنه يبلغ من العمر 14 عامًا فقط.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن شهود عيان ووسائل إعلام في ميانمار أن قوات الأمن أطلقت  النار وقتلت تسعة متظاهرين خلال احتجاجات على الانقلاب العسكري اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد من دعوة دول الجوار لضبط النفس وعرضها المساعدة في حل الأزمة.

وقال شهود لرويترز إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي دون سابق إنذار في عدة بلدات ومدن، بينما  بدا المجلس العسكري أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على إخماد الاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير/شباط الذي أطاح بحكومة الزعيمة أونغ سان سو تشي المنتخبة.

وبحسب تقارير إعلامية قتل شخصان خلال اشتباكات شهدها احتجاج في ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد، فيما ذكر شاهد لرويترز بمدينة يانغون الرئيسية أن شخصا لقى حتفه عندما أطلقت الشرطة الرصاص. وبحسب وكالة رويترز قُتل 31 شخصا على الأقل منذ وقوع الانقلاب.

وتأتي أعمال العنف بعد يوم واحد من حث وزراء خارجية دول مجاورة لميانمار في جنوب شرق آسيا على ضبط النفس، لكنهم فشلوا في اتخاذ موقف موحد لدعوة الجيش للإفراج عن سو تشي وإعادة الديمقراطية.

وأخفقت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أمس الثلاثاء في تحقيق أي تقدم خلال اجتماع عبر الإنترنت لوزراء خارجيتها بشأن ميانمار.

وفي حين اتحدت دول الرابطة في دعوة ميانمار إلى ضبط النفس، حثت أربع دول منها فقط (هي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة) على إطلاق سراح المعتقلين ومن بينهم سو تشي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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