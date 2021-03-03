بعد اتصال أردوغان وماكرون.. فرنسا: تركيا توقفت عن إهانتنا لكن هناك حاجة للأفعال

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن تركيا توقفت عن إهانة فرنسا والاتحاد الأوربي وقدمت بعض التطمينات لكن العلاقات ستظل هشة حتى تقوم أنقرة بعمل ملموس.

وفي أكثر من مرة تبادلت أنقرة الانتقادات اللاذعة مع باريس بشأن سياستها في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وقضايا أخرى لكن البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي قالا في فبراير/ شباط إنهما يعملان على خريطة طريق لإعادة العلاقات إلى طبيعتها.

وعبر اتصال مرئي، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء في إطار هذه الجهود.

وقال لو دريان خلال جلسة استماع بالبرلمان في وقت متأخر أمس الثلاثاء “لم تعد هناك إهانات، واللغة مطمئنة أكثر”.

وأضاف أن إبعاد سفن التنقيب التركية عن المياه القبرصية في شرق البحر المتوسط وإبداء أنقرة رغبة في استئناف المحادثات مع اليونان بشأن النزاع البحري طويل الأمد بينهما تعد إشارات إيجابية.

وأضاف أن العلاقات “هشة لأن قائمة الخلافات طويلة جدا، لكننا نريد علاقة صحية مع تركيا”.

وأضاف “هناك حاجة لأفعال، وسيكون بوسعنا اتخاذ موقف عند تنفيذ هذه الأفعال. حتى الآن هي أقوال فقط”.

الرئيس أردوغان يجري اتصالا مرئيا عبر الفيديو كونفرانس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون pic.twitter.com/8IUBBWcVn6 — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) March 2, 2021

وأمس ذكّر أردوغان، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السلطان العثماني سليمان القانوني، وفرنسوا الأول ملك فرنسا، كانا قد تجاوزا الكثير من المشاكل بين البلدين بنجاح عبر الحوار، معربا عن ثقته أن علاقات التعاون بين تركيا وفرنسا تتمتع بإمكانات كبيرة جدا.