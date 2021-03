الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في “جرائم حرب” بالأراضي الفلسطينية.. وإسرائيل ترد

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، إن تحقيقًا رسميًا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية سيُفتح وسيشمل طرفي الصراع.

وجاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة، في 5 فبراير/شباط الماضي، باختصاصها بالنظر في القضية، وهي الخطوة التي أثارت حفيظة واعتراض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا “قرار فتح التحقيق جاء بعد فحص أولي شاق وشامل أجراه مكتبي واستمر قرابة 5 أعوام”.

📢 Statement of #ICC Prosecutor #FatouBensouda respecting an investigation of the Situation in #Palestine ⬇️ #justicemattershttps://t.co/G5Q5hvesJZ

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 3, 2021