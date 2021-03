استطلاع أمريكي يظهر تراجعا هائلا لدور مصر الإقليمي ويتوقع موجات جديدة للربيع العربي

أُجرى باحثان بارزان استطلاعًا هامًا حول مستقبل منطقة الشرق الأوسط منتصف الشهر الماضي توقع نشوب موجات جديدة للربيع العربي وتراجعًا كبيرًا لتأثير مصر الإقليمي واستبعاد حل الدولتين في فلسطين.

وشارك في الاستطلاع -الذي أجراه الدكتور شبلي تلحمي الاستاذ بجامعة ميرلاند والدكتور مارك لينش الاستاذ بجامعة جورج واشنطن- 521 خبيرًا في مجال الشرق الأوسط.

ودار الاستطلاع حول سياسات قائمة وتوقعات مستقبلية لخمس قضايا أساسية وهي: القضية الفلسطينية، والانتفاضات العربية، والاتفاق النووي الإيراني، ونفوذ الدول الكبرى في المنطقة، وأي دول الإقليم الأكثر تأثيرًا فيه.

ولعل من أبرز نتائج الاستطلاع ما تعلق بمستقبل ثورت الربيع العربي، أن 46% من الخبراء المستطلعين رأوا أن هذه الثورات لا تزال مستمرة إلى الآن بأشكال مختلفة، بينما اعتقد 30% أنها توقفت مرحليًا وأنها ستعود خلال العشر سنوات القادمة، و7% فقط رأوا أن هذه الثورات انتهت تمامًا ومن غير المتوقع رجوعها مجددًا.

وفي تقييم للعشر سنوات القادمة وتأثير هذه الثورات على السياسات العربية، رأى 29% من المستطلعين أن تأثيرها سيكون تحوّليًا، بينما أفاد 54% أن تأثيرها سيكون هامًا ولكن ليس تحوليًا، ورأى 17% فقط أن هذه الثورات أدت لاختلالات مؤقتة محدودة التأثير.

