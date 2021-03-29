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وسط إجراءات احترازية.. الحرم المكي يفتح أبوابه لصلاة التراويح في رمضان

المسجد الحرام يستقبل المصلين في شهر رمضان المبارك مع إجراءات احترازية مشدّدة تزامنًا مع جائحة كورونا (غيتي)
المسجد الحرام يستقبل المصلين في شهر رمضان المبارك مع إجراءات احترازية مشدّدة تزامنًا مع جائحة كورونا (غيتي)
29/3/2021-|آخر تحديث: 29/3/202101:13 PM (مكة المكرمة)

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، عن إقامة صلاة تراويح شهر رمضان هذا العام (1442 هجريًّا)، وتوزيع وجبات محددة للإفطار في المسجد الحرام مع اتخاذ تدابير مشدَّدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).

وبعد نحو 10 أيام من الإعلان عن إقامة التراويح في المسجد النبوي، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إقامة صلاة تراويح شهر رمضان 1442 هجريًّا، والذي يتوقع أن يبدأ فلكيا في 13 أبريل/نيسان، وينتهي في 12 مايو/أيار المقبليْن.

والعام الماضي، أقيمت صلاة التراويح في شهر رمضان بالسعودية على نطاق محدود في الحرمين الشريفين، مع تخفيفها إلى 5 تسليمات (10 ركعات)، واستمرار تعليق حضور المصلين.

وسيدخل المصلون من نقاط تفويج محددة للتأكد من تصاريحهم، حيث يلزم لدخول المسجد الحرام إصدار تصريح للصلاة من تطبيق (اعتمرنا (التابع لوزارة الحج والعمرة، وإبراز تطبيقي (توكلنا، وتباعد) وهما من التطبيقات الإلكترونية الحكومية في المملكة.

وتشمل خدمات المصلين توفير وجبات إفطار فردية لمرتادي المسجد الحرام، وتوزع الوجبات بشكل فردي، ويسمح لمرتادي المسجد الحرام بإدخال تمرات للإفطار الشخصي فقط.

وبعد توقف 5 أشهر، سمحت السلطات السعودية تدريجيا بأداء العمرة لمن هم داخل المملكة، بداية من 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع التدابير الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقبل حلول كورونا قبل أكثر من عام، كانت المملكة تستقبل في رمضان ملايين من زوار بيت الله الحرام بين معتمرين وزائرين، لمكانة الشهر الكريم في نفوس المسلمين في أرجاء العالم.

وحتى الأحد، سجلت السعودية إجمالا 388 ألفا و325 إصابة بـكورونا، 6 آلاف و650 وفاة، و376 ألفا 6947 حالة تعاف.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى اللحظة، 127 مليونًا و838 ألفًا و754 شخصًا، وأودى بحياة مليونين و797 ألفًا و326 مصابًا، في حين تعافت 103 ملايين و42 ألفًا و863 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات والمعني برصد تطورات الجائحة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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