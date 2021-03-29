البث الحي
الأخبار|لبنان

واشنطن ترصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن لبناني.. تعرف عليه

سليم عياش المتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري (مواقع التواصل)
سليم عياش المتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري (مواقع التواصل)
29/3/2021-|آخر تحديث: 29/3/202111:34 PM (مكة المكرمة)

رصدت الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد على تحديد مكان سليم عياش المسؤول في “حزب الله” اللبناني، وذلك بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة مساء الإثنين.

وذكر البيان أن عياش ناشط بارز في الوحدة 121 التابعة لحزب الله وهي فرقة اغتيالات تتلقى أوامرها مباشرة من حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

وأوضح البيان أن عياش ضالع في جهود لإلحاق الضرر بأفراد الجيش الأمريكي.

وأضاف البيان أن عياش شارك في جهود لإلحاق الضرر بأفراد الجيش الأمريكي.

ولا يزال سليم عياش طليقا، إذ رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه، في 11 من ديسمبر/كانون أول 2020 أصدرت محكمة دولية غيابيا خمسة أحكام متزامنة بالسجن المؤبد لعياش بتهم تتعلق بالإرهاب عبر تفجير شاحنة مفخخة في فبراير/شباط 2005 في بيروت ما أسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين وإصابة 226 شخصا بجروح.

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يتحدث إلى وسائل الإعلام أمام المحكمة الخاصة بلبنان (أرشيف) (رويترز)

وأضاف بيان الوزارة “أن المحكمة وجدت أن عياش قاد “فريق الاغتيال” الذي نفذ الهجوم على الحريري وكان متورطا بشكل نشط في الاغتيال يوم الهجوم”.

يذكر أن سليم عياش ولد في 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 1963 في بلدة حاروف بجنوب لبنان وأقام في مناطق متعددة من لبنان بما في ذلك الحدث والنبطية وضواحي بيروت الجنوبية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

شاهد: منطوق الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، متهما واحدا وبرأت ثلاثة، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، ودعا الرئيس اللبناني ميشيال عون إلى تقبل قرارات المحكمة.

18/8/2020
المزيد من الأخبار

شاهد: متظاهرون في ميانمار يقولون إن قوات الأمن استهدفتهم بقذيفة “آر بي جي”

تظاهر الآلاف في الشوارع في العديد من البلدات مرة أخرى، الاثنين، لمعارضتهم العودة إلى الحكم العسكري (رويترز)

خبراء للجزيرة مباشر: مصر بحاجة لتطوير قناة السويس لاستقبال الجيل الجديد من السفن (فيديو)

السفينة الجانحة"ايفر غيفن" لحظة تعويمها وضبط اتجاهها في المسار المائي لقناة السويس (رويترز)

بعد استئناف حركة الملاحة.. رئيس قناة السويس يحدد المدة المطلوبة لمرور السفن المنتظرة (فيديو)

سفينة الحاويات إيفر غيفن بعد نجاح تعويمها في قناة السويس (رويترز)

“عيناك حين تبسمان تورق الكرومْ”.. السفير الكندي لدى العراق يلقي قصيدة للشاعر السياب (فيديو)

السفير الكندي تحت تمثال السياب على ضفاف شط العرب بمدينة البصرة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد أن أغلقت قناة السويس.. هل يحق لمصر طلب التعويض من الشركة المالكة للسفينة الجانحة؟

هيئة قناة السويس أعلنت عن محاولات جديدة لتعويم سفينة "إيفر جيفن" الجانحة في ممرها المائي (غيتي)

مصر.. تعويم السفينة الجانحة واستئناف الملاحة بقناة السويس (فيديو)

سفينة الحاويات إيفر غيفن بعد نجاح تعويمها في قناة السويس (رويترز)

أوقفوا الصلاة.. يمينيون يقودون حملة جديدة ضد الإسلام في فرنسا (فيديو)

عدد من المصلين المسلمين يؤدون فريضة صلاة الجمعة في محيط مسجد غرونوبل ( الجزيرة مباشر )

اكتشاف برنامج تجسس “قوي” يستهدف أجهزة أندرويد.. كيف يعمل؟

خبراء يكتشفون برنامج تجسس جديدًا يستهدف نظام هواتف أندرويد (رويترز)