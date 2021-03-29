واشنطن ترصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن لبناني.. تعرف عليه

رصدت الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد على تحديد مكان سليم عياش المسؤول في “حزب الله” اللبناني، وذلك بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة مساء الإثنين.

وذكر البيان أن عياش ناشط بارز في الوحدة 121 التابعة لحزب الله وهي فرقة اغتيالات تتلقى أوامرها مباشرة من حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

وأوضح البيان أن عياش ضالع في جهود لإلحاق الضرر بأفراد الجيش الأمريكي.

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وأضاف البيان أن عياش شارك في جهود لإلحاق الضرر بأفراد الجيش الأمريكي.

ولا يزال سليم عياش طليقا، إذ رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه، في 11 من ديسمبر/كانون أول 2020 أصدرت محكمة دولية غيابيا خمسة أحكام متزامنة بالسجن المؤبد لعياش بتهم تتعلق بالإرهاب عبر تفجير شاحنة مفخخة في فبراير/شباط 2005 في بيروت ما أسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين وإصابة 226 شخصا بجروح.

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يتحدث إلى وسائل الإعلام أمام المحكمة الخاصة بلبنان (أرشيف) (رويترز)

وأضاف بيان الوزارة “أن المحكمة وجدت أن عياش قاد “فريق الاغتيال” الذي نفذ الهجوم على الحريري وكان متورطا بشكل نشط في الاغتيال يوم الهجوم”.

يذكر أن سليم عياش ولد في 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 1963 في بلدة حاروف بجنوب لبنان وأقام في مناطق متعددة من لبنان بما في ذلك الحدث والنبطية وضواحي بيروت الجنوبية.