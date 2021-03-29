مليون مشاهدة لـ”كيلو كبّة نيّة”.. شاعر لبناني وابنته ينتقدان الأزمة بطريقة ساخرة

انتقد شاعر لبناني وابنته تردي الأحوال الاقتصادية وانهيار العملة المحلية (الليرة) مقارنة بالدولار الأمريكي في بلاده بطريقة مختلفة، وذلك في وصلة شعرية باللهجة اللبنانية حصدت أكثر من مليون مشاهدة على منصات التواصل.

وفي المقطع، تخاطب الابنة والدها “يا بابا إطلّع وشوف شو باعت ربوعة، 50 دولار ع المكشوف لميرا الدلوعة، وأنت يا شاعر معروف وراياتك مرفوعة، صاير جزدانك منتوف ما فيه ولا مِية”.

ليرد والدها “ليك ياما أكلت فتافيت، جُعت وطاعميكن، حافي فوق الأرض مشيت تاقدر أربيكن، طلعتوا جماعة عفاريت ضاع المربى فيكن، عم بتقضوها تنكيت يا أولادي عليَّ”.

ويعيش لبنان حالة من انهيار الليرة غير المسبوق، وسط مشهد اقتصادي صعب، في ظل عدم وجود حكومة لاتخاذ قرارات جريئة، كتعويم الليرة.

ودعا حاكم مصرف لبنان، في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، للاتجاه نحو تعويم سعر صرف الليرة، معتبرا أن عصر تثبيت سعر الصرف انتهى.

وتوجد ثلاثة أسعار للصرف في لبنان مقابل الدولار، وهو سعر مصرف لبنان الرسمي المقدر بـ1507 للدولار، والبنوك اللبنانية بسعر 3900 للدولار للتجار، و14500 للدولار في السوق السوداء.

ويعد تعويم الليرة أحد أبرز شروط صندوق النقد الدولي، للبدء في التفاوض للحصول على سيولة دولارية تساعد في حل الأزمة النقدية المتفاقمة.

ولامس سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، بعد أيام قليلة من بلوغه 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، بينما السعر الرسمي 1507 للدولار.

ويزيد انهيار العملة من تفاقم معدلات التضخم ومعاناة المواطن اللبناني، الذي يتقاضى راتبه بالعملة المحلية، وبالتالي من المتوقع أن يعاني من تراجع القدرة الشرائية وزيادة معدلات الفقر.

وارتفع معدل الفقراء في لبنان خلال 2020 إلى 55%، بينما تزايد معدل الذين يعانون من الفقر المدقع بثلاثة أضعاف من 8% إلى 23%، وفق تقرير لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) في حين، تنقسم آراء الخبراء الاقتصاديين بين فرضية التعويم ومنهجية تطبيقه، وبخاصة في ظل عدم امتلاك صانعي السياسة النقدية لأدوات العرض والطلب.