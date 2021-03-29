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مصر.. جامعة القاهرة تقرر وقف أستاذ إعلام انتقد أحمد موسى عن العمل

الدكتور أيمن منصور ندا، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة (فيسبوك)
الدكتور أيمن منصور ندا، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة (فيسبوك)
29/3/2021-|آخر تحديث: 29/3/202109:27 PM (مكة المكرمة)

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين، إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل، وذلك بسبب ارتكابه “العديد من التجاوزات والمخالفات التي تتنافي مع قيم وتقاليد العمل الجامعي”.

وقالت الكلية في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: “قرار من المحقق بإيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل في واقعة تعديه علي وكيل الكلية الأسبق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية”.

وأضاف البيان “بناء على الفعل والتعدي الذي وقع من أ.د. أيمن منصور والذي يجرمه قانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية لجامعة القاهرة، قرر المحقق إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا عن العمل حفاظا على عدم التأثير على سير واستكمال التحقيقات”.

 

وأوضحت الكلية أن الشكوى تضمنت ارتكاب ندا “العديد من التجاوزات والمخالفات التي تتنافى مع قيم وتقاليد العمل الجامعي، وأن ما بدر منه خلال اجتماع لجنة الدراسات العليا بالكلية ضد زميل وأستاذ جامعي له تاريخ طويل من العمل المهني والأكاديمي يعد خروجا على قواعد وقيم العمل الجامعي”.

وكان النائب العام المصري قد قرر، أمس الأحد، التحقيق في بلاغ مقدم من رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ضد ندا في اتهامه بإذاعة منشورات عبر صفحته بموقع التواصل فيسبوك تضمنت “إهانة للمجلس وسبًّا وقذفًا لرئيسه وأعضائه خرجت عن حدود النقد المباح”.

واتهمت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر (رسمية)، الخميس الماضي، ندا بارتكاب “تجاوزات” تجاه عدد من الإعلاميين والصحفيين المصريين.

ودعت الهيئة في بيان عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام إلى “الالتزام بمعايير المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي التي يدعي بهتاناً غيابها عن المشهد الإعلامي المصري”.

وكان الأكاديمي المصري قد نشر مقالا على صفحته بموقع فيسبوك بعنوان “إعلام البغال” هاجم فيه بشدة المذيعين المقربين من النظام الحاكم أحمد موسى ونشأت الديهي، بالإضافة إلى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ووصف ندا الإعلام المصري بأنه يشبه “البغال” وأنه “كائن مسخ” وظيفته أن يكون “مطية” لمن يملك المال والحكم.

واتهم ندا في المقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأنه “متواضع الإمكانات وقليل القدرات ومعدوم الخبرات” وأنه “نموذج بارز جداً للفشل الإعلامي” سواء في وظيفته كصحفي أو أثناء إدارته لعدد من الكيانات الإعلامية.

ووصف ندا أداء المذيع أحمد موسى بأنه “أقرب إلى أداء البغال المضطربة” وأنه قادر على أن يجعل متابعيه يكرهون ما يقول ويقتنعون بعكس ما يدعو إليه، كما اتهمه بأنه صعد إلى موقعه الحالي بفضل علاقته بالأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية.

ونشر ندا عدة مقالات مؤخرًا انتقد فيها أداء الإعلام المصري، وتعرض بسببها لهجوم مكثف من أحمد موسى ونشأت الديهي ومذيعين آخرين مقربين من النظام.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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من برنامج: المسائية

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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلا كبيرا بعد حذف مقال من منصة فيسبوك للأكاديمي المصري الدكتور أيمن منصور ندا انتقد فيه أداء الإعلام المصري، وأن بعض الإعلاميين “لا حول لهم ولا قوة”.

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