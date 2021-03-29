مصر.. تعويم السفينة الجانحة واستئناف الملاحة بقناة السويس (فيديو)

انتهت بعد ظهر، اليوم الإثنين، بنجاح عملية تعويم السفينة الجانحة منذ أسبوع في قناة السويس واستؤنفت حركة الملاحة في الممر الملاحي الدولي الذي أدى إغلاقه إلى خسائر بمليارات الدولارات.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان “استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن”.

وفي بث مباشر، نقلت قنوات محلية مصرية صورا للسفينة بعد تعويمها وأثناء تحركها بمحركاتها داخل قناة السويس.

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” السفينة العالقة أثناء إبحارها متجهة صوب منطقة البحيرات الكبرى.

وكانت عملية تعويم السفينة قد بدأت، فجر اليوم، بمشاركة أكثر من 10 قاطرات من بينها القاطرة الهولندية إيه بي إل التي وصلت إلى القناة، مساء الأحد.

تراجع أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية إثر تعويم السفينة.

وكانت أسعار النفط الخام قد تراجعت في وقت سابق بعد تعويم جزئي للسفينة، ثم عادت للانتعاش عندما قال خبراء شركة الإنقاذ إن المرحلة الأخيرة ستكون “الأصعب”.

لكن بعد ساعات فقط، أعلن عن تعويم السفينة بالكامل، وتراجعت أسعار النفط، فيما يُرتقب اجتماع لمنتجي منظمة أوبك، الخميس المقبل.

ثلاثة أيام ونصف

وتوقع رئيس هيئة قناة السويس أن يستغرق عبور السفن المنتظرة عند مدخلي قناة السويس “ثلاثة أيام ونصف تقريبا” بعد تعويم السفينة.

وقال إن القناة ستعمل “على مدار 24 ساعة” لتتمكن السفن المنتظرة وعددها 425 بحسب موقع “لويدز ليست”، من العبور في أسرع وقت ممكن.

وجنحت السفينة وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس، صباح الثلاثاء الماضي، وأغلقته بالكامل ما عطّل الملاحة في الاتجاهين.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل والتسبب بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.

خسائر كبيرة

وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن “اليوم الواحد” في تعطّل نقل البضائع نتيجة وقف الملاحة بالقناة “يكلف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار”.

وقالت شركة “لويدز ليست” إن الغلق يعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9,6 مليار دولار يوميًا بين آسيا وأوربا.

وأشارت “لويدز ليست” إلى أن “الحسابات التقريبية” تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوربا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوربا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.

ومن جهته قدّر رئيس هيئة قناة السويس، السبت، الخسائر اليومية لقناة السويس بسبب تعطل الملاحة ما بين 12 و14 مليون دولار.

التحول إلى رأس الرجاء الصالح

وقبل تعويم السفينة، قررت شركات ملاحية كبرى مثل ميرسك الدنماركية أو الشركة العامة الملاحية (سيه ام آه سيه جيه ام) الفرنسية تحويل بعض السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح الذي يتطلب الدوران حول قارة أفريقيا وهو ما يعني 6 آلاف كيلومتر إضافية إلى الرحلة بين سنغافورة وروتردام على سبيل المثال.

وأوضح متحدث باسم الشركة الفرنسية لوكالة فرانس برس أن “المجموعة قرّرت تحويل خط سير اثنتين من سفنها المتجهة إلى آسيا إلى رأس الرجاء الصالح وتدرس خيارات أخرى لعملائها من بينها نقل البضائع على متن طائرات أو عبر خطوط السكك الحديدية”.