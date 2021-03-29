قيادي بحركة تحرير السودان: التوقيع على إعلان المبادئ لحظة تاريخية (فيديو)

قال نور الدائم طه مستشار رئيس الحركة الشعبية لتحريرالسودان للشؤون الإعلامية والقيادي في الجبهة الثورية إن التوقيع على إعلان المبادئ بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان يمثل لحظة انتقال تاريخية.

وأضاف أن هذه اللحظة تستند على فتح صفحة جديدة لبناء وتأسيس الدولة السودانية المتعددة الأعراق والأديان والقائمة على المواطنة المتساوية بين جميع السودانيين، على حد قوله.

وتابع طه -خلال مقابلة في برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر- أن “الذين يريدون فرض هوية خاصة على السودانيين لا يمكنهم أن يفلحوا في مسعاهم، لأن السودان بلد متعدد ومتنوع، والشعب قال كلمته خلال الحراك الثوري الأخير من خلال المطالبة بدولة مدنية لا دينية”.

وتابع “نحن لا نريد فرض رؤيتنا على الشعب السوداني ولا نريد للآخرين أن يقوموا بذلك”.

وقال “اعتقد أنه لا يجب إقحام أي دين من الأديان في قضية تخص الوطن والمواطنين”.

وذكر طه أن “الشعب السوداني عانى طوال 50 عامًا من فرض هوية خاصة، كان من أهم نتائجها مزيد من التفكيك ومقتل 5 ملايين سوداني”، على حد وصفه.

وقال إن “الذين فرضوا هذه الهوية على الشعب السوداني لم يعتمدوا في ذلك على الانتخابات أو الديمقراطية، بل اعتمدوا لغة السلاح لفرض وجهة نظرهم الخاصة”.

وشدد طه “نريد دولة سودانية لكل السودانيين، ومطلب الشارع اليوم هو أن الذين يريدون أن يفرضوا دولة دينية عليهم أن ينتظروا الانتخابات”.

من جانبه، قال عبد الكريم عيسى القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو إدخال جميع الفرقاء خاصة الفصائل المسلحة في مسارات السلام الشامل في السودان.

وأضاف -خلال مشاركته في برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر- “نحن كحزب سياسي سوداني نعتبر أن فصل الدين عن الدولة خيار غير معقول ولن يفيد السودانيين في شيء..، مؤكدًا أنه طوال السنوات السابقة لم تكن مشكلة السودان في فصل الدين عن الدولة، وإنما في مسألة الإدارة وتدبير الخلافات بين أطراف السودان وبين الفرقاء السياسيين أنفسهم”.

وقال عيسى “نحترم إرادة الشعب السوداني وأهم مطلب اليوم هو رد الاعتبار لأبناء الشعب والاستماع لصوته من جديد، واختيار ما يراه مناسبا”.

وأضاف “إذا اختار الشعب السوداني خيار الدولة العلمانية القائمة على فصل الدين عن الدولة؛ فإننا سنعمل على فتح حوار شامل لإقناع هذا الشعب بضرورة اعتماد الدين في الخيارات الكبرى الموجهة لسياسته، والعمل على إصلاح الحياة بواقع الدين”.

وكانت كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية قد وقعتا على اتفاقية إعلان مبادئ بمدينة جوبا، وذلك تمهيدا لبدء مفاوضات السلام بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية، الشهر المقبل.

وينص الاتفاق على تأسيس دولة مدينة ديمقراطية فيدرالية تضمن حرية التدين والممارسة الدينية والعبادات لكل أبناء الشعب إلى جانب تاسيس جيش موحد.