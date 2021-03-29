“عيناك حين تبسمان تورق الكرومْ”.. السفير الكندي لدى العراق يلقي قصيدة للشاعر السياب (فيديو)

نشر السفير الكندي لدى العراق أولريك شانون، مقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر، اليوم الإثنين، وهو يلقي أبيات من قصيدة (أنشودة المطر) للشاعر العراقي الراحل بدر شاكر السياب.

ومن تحت نصب رائد الشعر الحر في العراق بمنطقة كورنيش العشار في محافظة البصرة ألقى شانون بعض أبيات من القصيدة، ونشر مقطع فيديو على حسابه وهو يقرأ الأبيات باللغة العربية والتي تقول:

عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السحَرْ،

أو شُرفتان راح ينأى عنهما القمر.

عيناك حين تبسمان تورق الكرومْ

وترقص الأضواء… كالأقمار في نهَرْ

يرجّه المجذاف وهْناً ساعة السَّحَر

كأنما تنبض في غوريهما، النّجومْ.

وكان شانون قد أعلن، السبت الماضي، عبر حسابه على تويتر عن انتقال عمل السفارة الكندية إلى مدينة البصرة جنوبي العراق، لمدة 5 أيام.

قد انتقلت السفارة الكندية إلى مدينة البصرة الفيحاء! كان من المتوقع أن يستغرق تواجد السفارة في البصرة يوماً أو يومين. ولكل مَن قال أن مثل هذه الفترة لا تكفي، فأنا موافق. فسنكون موجودون ٥ أيام! pic.twitter.com/c6KFdktgDa — Ulric Shannon 🇨🇦 (@UlricShannon) March 27, 2021

وبدر شاكر السياب هو أحد أهم الشعراء العراقيين والعرب في القرن العشرين، ويتصدر طليعة مؤسسي الشعر الحر في الوطن العربي.

ولديه العديد من الدواوين الشعرية حيث وجد سلوته في الشعر بعد حياة قاسية عاشها نتيجة وفاة والدته في صغره وتعرض في شبابه للمطاردة والاعتقال بسبب مواقفه السياسية.