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“عيناك حين تبسمان تورق الكرومْ”.. السفير الكندي لدى العراق يلقي قصيدة للشاعر السياب (فيديو)

السفير الكندي تحت تمثال السياب على ضفاف شط العرب بمدينة البصرة (مواقع التواصل)
السفير الكندي تحت تمثال السياب على ضفاف شط العرب بمدينة البصرة (مواقع التواصل)
29/3/2021-|آخر تحديث: 29/3/202111:00 PM (مكة المكرمة)

نشر السفير الكندي لدى العراق أولريك شانون، مقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر، اليوم الإثنين، وهو يلقي أبيات من قصيدة (أنشودة المطر) للشاعر العراقي الراحل بدر شاكر السياب.

ومن تحت نصب رائد الشعر الحر في العراق بمنطقة كورنيش العشار في محافظة البصرة ألقى شانون بعض أبيات من القصيدة، ونشر مقطع فيديو على حسابه وهو يقرأ الأبيات باللغة العربية والتي تقول:

عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السحَرْ،

أو شُرفتان راح ينأى عنهما القمر.

عيناك حين تبسمان تورق الكرومْ

وترقص الأضواء… كالأقمار في نهَرْ

يرجّه المجذاف وهْناً ساعة السَّحَر

كأنما تنبض في غوريهما، النّجومْ.

وكان شانون قد أعلن، السبت الماضي، عبر حسابه على تويتر عن انتقال عمل السفارة الكندية إلى مدينة البصرة جنوبي العراق، لمدة 5 أيام.

وبدر شاكر السياب هو أحد أهم الشعراء العراقيين والعرب في القرن العشرين، ويتصدر طليعة مؤسسي الشعر الحر في الوطن العربي.

ولديه العديد من الدواوين الشعرية حيث وجد سلوته في الشعر بعد حياة قاسية عاشها نتيجة وفاة والدته في صغره وتعرض في شبابه للمطاردة والاعتقال بسبب مواقفه السياسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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