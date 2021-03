تنظيم الدولة يؤكد السيطرة على مدينة ساحلية شمالي موزمبيق.. إليك التفاصيل

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية، اليوم الإثنين، السيطرة على مدينة (بالما) الساحلية في شمال موزمبيق إثر هجوم بدأه، الأربعاء الماضي، وأدى إلى فرار الآلاف من سكانها بحرا وسيرا على الأقدام.

وسار كثير من السكان لأيام عابرين غابات بحثا عن ملاذ في بلدة (مويدا) المجاورة على بعد 180 كيلومترا جنوب بالما، حيث وصلوا منهكين ومع أقدام منتفخة.

وأفاد أحد الفارين لوكالة الأنباء الفرنسية “لقد سقط الكثير من الناس من التعب ولم يكن بوسعهم مواصلة السير خصوصا كبار السن والأطفال”.

ومنذ الأربعاء الماضي، هاجم المسلحون مدينة (بالما) الساحلية الصغيرة التي يوجد بها 75 ألف نسمة والواقعة على مسافة 10 كيلومترات من مشروع غاز ضخم تديره مجموعة توتال الفرنسية، يتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه خلال العام 2024.

وقتل عشرات المدنيين في الأيام الأخيرة جراء الهجوم فيما يستمر نزوح الآلاف من المنطقة مستخدمين كل السبل المتاحة، وفق ما أفاد شهود ومصادر.

وأورد التنظيم في بيان نشرته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام “شنّ جنود الخلافة هجوماً واسعاً” الأربعاء الماضي على المدينة، حيث “استمرت الاشتباكات ثلاثة أيام، استُخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة وتمت مهاجمة ثكنات عسكرية ومقرات حكومية”.

وأسفر الهجوم وفق البيان عن “السيطرة على المدينة بما فيها، بعد قتل العشرات من الجيش الموزمبيقي وإصابة العشرات عدا عن السيطرة على مبان ومصانع وشركات وبنوك حكومية”.

وفرّ بعض الناجين إلى موقع مشروع الغاز، حيث تم نقلهم إلى العاصمة الإقليمية بومبا في قوارب.

قوارب النجاة

وقالت مصادر لوكالات إغاثية إنّ ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف شخص ينتظرون إخلائهم بعد الهجوم على بالما، حيث تستمر القوارب التقليدية في الوصول إلى بيمبا آتية من بالما محملة بآلاف النازحين.

وأجبر الهجوم العمال الأجانب والمحليين على الاحتماء موقتا في محطة غاز شديدة الحراسة في شبه جزيرة (أفونغي) على بعد 6 كيلومترات من بالما، على ساحل المحيط الهندي جنوب الحدود مع تنزانيا المجاورة.

وهناك عمليات جارية لنقلهم إلى (بيمبا) على بعد حوالى 250 كيلومترا جنوب بالما.

ووصلت سفينة ركاب كبيرة، امس الأحد، تحمل اسم “سي ستار” على متنها نحو 1400 شخص، معظمهم عمال في موقع مشروع الغاز ومن بينهم موظفون في توتال.

وفرضت قوات الجيش والشرطة طوقا أمنيا في المنطقة مانعة الوصول للمكان الذي تصل إليه القوارب.

وقالت وزارة الدفاع في موزمبيق إن قوات الأمن “عزّزت استراتيجيها لاحتواء اعتداءات تنظيم الدولة وإعادة الحياة إلى طبيعتها في بالما”.

وأوضحت أنها أطلقت “عمليات ترتكز أساسا على إنقاذ مئات السكان خلال الأيام الثلاثة السابقة”.

وتستضيف العاصمة الإقليمية بيمبا مئات آلاف الأشخاص الذين فروا جراء التمرد الذي أدى إلى نزوح قرابة 700 ألف شخص من منازلهم في المنطقة الشاسعة.

استهداف الفارين

وقال شهود عيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إنّ المهاجمين أطلقوا النار على الناس في المنازل وفي الشوارع “فيما كانوا يحاولون الفرار حفاظا على أرواحهم”.

وما زالت هوية قادة هؤلاء المتمردين غير معروفة علمًا أنهم معروفون محلياً باسم “الشباب” بيد أنّهم اعلنوا ولاءهم لتنظيم الدولة العام 2019.

ورغم أنهم أطلقوا حملتهم في 2017، قال خبراء إنهم باشروا حشد الصفوف قبل ذلك بعقد مستغلين الشباب الذين اعتنقوا مذاهب متشددة في تعبير عن سخطهم من تناول السكان للكحول وارتيادهم المساجد بالأحذية والملابس القصيرة.

وأسفر النزاع عن مقتل 2600 شخص على الأقل، أكثر من نصفهم مدنيون، حسب منظمة (أكليد). كذلك أدى إلى نزوح أكثر من 670 ألف شخص عن منازلهم، حسب الأمم المتحدة.

وقالت منظمة اطباء بلا حدود “نشعر بقلق بالغ إزاء تأثير الاندلاع الجديد للعنف على أشخاص ضعفاء في الأساس إذ يعانون جراء سنوات من النزاع”.