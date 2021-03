أسوأ فضيحة صحية فرنسية.. القضاء يدين دواء قتل المئات ويتهم الشركة بـ”الخداع”

أدانت محكمة باريس، اليوم الإثنين، مختبرات (سيرفييه) بعد عشر سنوات من بدء قضية دواء (ميدياتور)، والذي تسبّب في وفاة المئات ويعد أسوأ الفضائح الصحية في تاريخ فرنسا.

وقالت المحكمة إن مختبرات (سيرفييه) مذنبة ووجهت لها تهمة ارتكاب “الخداع الشديد” و”القتل والإصابات غير المتعمدة”.

وكان دواء (ميدياتور) قد طُرح في السوق عام 1976 كدواء مساعد في علاج مرض السّكري، لكنّه استُخدِم على نطاق واسع كمثبط للشهية، ووُصف لخمسة ملايين شخص على مدى 33 عامًا قبل سحبه من الأسواق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2009.

About 500 people are thought to have died as a result of the drug Mediator, though experts say it may eventually cause as many as 2,100 deaths. https://t.co/4tK2ywtwL1

ولاحظ تقرير خبير الطب الشرعي أن الدواء يتسبّب بآفات خطيرة في صمامات القلب وبارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، وهو مرض نادر وقاتل، وقد يكون مسؤولًا -على المدى الطويل- عن 2100 حالة وفاة.

وقالت رئيسة محكمة الجنايات سيلفي دوني في بداية تلاوتها الحكم إن الشركة المصنّعة “لم تتخذ الإجراءات اللازمة على الرغم من علمها بالمخاطر الناجمة عن الدواء وهي بالتالي خدعت مستهلكيه”.

وفرض الحكم على الشركة الدوائية دفع غرامة قدرها 2.7 مليون يورو، إلا أنها بُرئت من جريمة “الاحتيال”.

French court will rule whether pharma giant Servier deliberately ignored warnings over a diabetes and weight loss pill blamed for hundreds of deaths

In one of France's worst health scandals the drug Mediator was sold for 33 years before being pulled in 2009 pic.twitter.com/bw94HigjbR

— AFP News Agency (@AFP) March 29, 2021