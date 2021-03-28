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“نواه”.. جنين دخل رحم امرأة بعد 15 عاما

نوح.. الجنين الذي دخل إلى رحم أمه بعمر 15 عاما (WCTV)
نوح.. الجنين الذي دخل إلى رحم أمه بعمر 15 عاما (WCTV)
28/3/2021-|آخر تحديث: 28/3/202102:52 PM (مكة المكرمة)

أنجب زوجان من مقاطعة جادسدن في ولاية فلوريدا الأمريكية، طفلًا يتمتع بصحة جيدة بعد تبنيهما جنينا ظل مجمدا لمدة 15 عامًا.

وذكرت تقارير إخبارية أمريكية أنه جرى التبرع بـ”جنين جرثومي” للطفل لوكالة التبني وهي المرحلة التي تسبق تحوله لجنين حي.

وبعد صراع مع مشاكل الخصوبة، قررت أماندا وجيريمي ليفاند تبني الجنين، وأنجبا “نواه” في فبراير/شباط الماضي.

وتقول أماندا “تم تجميده في أغسطس/أيلول 2005، لذلك كان يبلغ من العمر 15 عامًا عندما وُضع بداخلي!”.

وبعد عقد ونصف العقد من حالة جمود عميق، ولد “نواه” في المركز الطبي الإقليمي بالعاصمة في فبراير. وأمضى أسبوعًا في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة قبل العودة إلى المنزل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

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