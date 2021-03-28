“لن أستقيل إخلاصا لمصر” ناشطون ينتقدون تصريحات وزير النقل بعد فاجعة تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

انتقد ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات وزير النقل المصري كامل الوزير التي قال فيها إنه لن يستقيل معزيا ذلك بأنه لن يتخلى عن وطنه وعن المسؤولية التي كلفها بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان كامل الوزير قد تساءل في لقاء تلفزيوني “لماذا يغادر الوزير حينما تقع مشكلة في وزارته؟. الدول لا تدار بهذه الطريقة!”.

وقال “لن استقيل من منصبي بسبب حادثة تصادم قطاري سوهاج، ولن أهرب لأني إذا هربت سأكون خائنا لوطني. لكن إن قصرت أو تكاسلت ساقدم أسقالتي”.

وأضاف “الحكومة المصرية وضعت خطة للارتقاء بوزارة النقل وقطاع السكك الحديدية. ونحن قادرون على تنفيذ الخطة الحكومية واستكمال المسيرة”.

ولقي 19 شخصا مصرعهم (حسب تصريح وزيرة الصحة) الجمعة الماضي، جراء تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج جنوبي مصر.

وقالت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس السبت، بمقر مجلس الوزراء إن ضحايا حادثة قطار سوهاج بلغوا بعد التحقق 19 وفاة وإصابة 185 شخصًا إضافة إلى أشلاء انتشلت في 3 أكياس.

وأضافت الوزيرة “نظرًا لوجود 64 من حالات الإصابة تم نقلها إلى المستشفيات بواسطة الأهالي كان من بينها 20 في حالة غيبوبة نتيجة إصابات في الرأس او إصابات في الرأس معها نزيف داخلي فكان الإبلاغ في مكان الحادث أنها وفيات”.

واعتبر مغردون ما قاله كامل معاندة للرغبة الشعبية وعدم إدراك لفداحة حادثة تصادم قطاري سوهاج، وأن الأسباب التي دفع بها تدخل في باب التبرير غير الحقيقي.

حديث كامل الوزير مع عمرو أديب، وتأكيده على أنه لن يستقيل لأنه مقاتل لن يهرب من المعركة ويخون بلده، يجسد بامتياز مشكلة تولي العسكري لمنصب مدني سياسي، حيث لا يستوعب أمور مثل المسئولية السياسية والحس السياسي عند حدوث فشل وأخطاء فادحة. — أحمد مولانا (@amawlana84) March 28, 2021

المهندس كامل الوزير فى مداخلة تلفزيونية: لن أقدم استقالتى لأنى لم اتعود على الهرب من المسؤولية

الاستقالة معناها تحمل مسؤولية وليس هرب منها

الفشل فى إدارة مرفق حيوى رغم الاستجابة لكل طلبات ومتطلبات التطوير والتحديث معناه ان فيه حاجة غلط وان هناك فشل أدى لعواقب جسيمة يتحملها الوزير — مي عزام (@mayazzam_) March 28, 2021

وقال معارضون إن ما صرح به كامل الوزير يكشف جوانب مختلفة من شيم العسكرالذين دخلوا المجال السياسي وتولوا مناصب سياسية من دون أن يمتلكوا جرأة الاعتراف بالمسؤولية السياسية عند وقوع فشل أو خطأ فادح، مستذكرين أسباب إقالة وزير النقل السابق هشام عرفات عقب حادثة حريق رمسيس عام 2019.

لأ هم مش عبط

فاهمين كل شيء و عارفين المسئولية السياسية و مش أغبياء فقط بيقولوا كلام كذب و مخادع للشعب للحفاظ على مناصبهم و مراكز قوتهم في النظام https://t.co/rO6XfGiYSI — RAMY (@RAMY_RAMY_R) March 28, 2021

وكتب الباحث عمار علي حسن “لو أن الوزير كامل (كامل الوزير سابقا) يبذل جهدا في ترتيب أحوال السكة الحديد يكافيء الذي يفعله قائمون على تجهيز وتلقين “ذباب إلكتروني” مدافع عنه، لصار الأمر أفضل له ولنا وللمصريين جميعا. يبدو أنه،كغيره، يعتقد أن المعركة ليست في الواقع إنما على “السوشيال ميديا” .. وزير افتراضي.

لو أن الوزير كامل (كامل الوزير سابقا) يبذل جهدا في ترتيب أحوال السكة الحديد يكافيء الذي يفعله قائمون على تجهيز وتلقين "ذباب إلكتروني" مدافع عنه، لصار الأمر أفضل له ولنا وللمصريين جميعا.

يبدو أنه،كغيره، يعتقد أن المعركة ليست في الواقع إنما على "السوشيال ميديا" .. وزير افتراضي. — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) March 28, 2021

علم السياسة الجديد وكل جديد تجده في ام العجايب

المسؤولية السياسية في كل العالم تقتضي باستقالة المسؤول عن اي حادث تحت مسؤوليته الا في مصر https://t.co/OTbz075rFG — خالد العنزي (@khalid9759) March 28, 2021

وتفاعلت بعض الحسابات الأخرى بكثير من السخرية عندما أوضح أصحابها بأن حياة المصريين اضحت رخيصة وتحولت بنظر الوزراء والمسؤوليين الحكوميين إلى مجرد ارقام.

في حين دعت حسابات أخرى إلى أنه يجب إسقاط المحاسبة والرقابة.

ومن يقرر خطأك أو تكاسلك أيها الوزير، أنت أيضًا؟ الكلام نفسه ينطبق على سائق القطار وعامل التحويلة وعمال برج المراقبة والصيانة..فلتُرفع المحاسبة عن الجميع إذن! معا لغياب الرقابة والمحاسبة 🤚 https://t.co/EtEDNGmYTn — قلمٌ رصاص ✍ (@rosefield111) March 28, 2021

وتملك مصر أحد أكبر وأقدم خطوط السكك الحديدية في المنطقة ووقوع حوادث تؤدي إلى سقوط ضحايا أمر شائع.

ويشتكي المصريون طويلا من أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في فرض الإجراءات الأساسية لضمان السلامة.

وفي أسوأ حادث قطار بالبلاد، التهم حريق سبع عربات في قطار مكتظ بالركاب في 2002 ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصًا.