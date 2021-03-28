مصر.. زوجة صفوان ثابت: منعوني من زيارته ولا أعرف شيئا عن ابني

اشتكت بهيرة الشاوي، زوجة رجل الأعمال المصري صفوان ثابت، من تكرار منعها من زيارة زوجها في سجنه رغم حلول موعد الزيارة.

وأعربت بهيرة في منشور على حسابها بموقع فيسبوك عن قلقها الشديد على حالة زوجها الصحية، وأكدت أنها لا تعرف شيئا عن ابنها (سيف) الذي ألقي القبض عليه منذ 55 يوما. كما أعربت في ختام منشورها عن أملها في أن تجد مسؤولا يطمئنها على زوجها ونجلها.

وكانت بهيرة أعلنت عن عدم تمكنها من معرفة مكان نجلها في العشرين من الشهر الجاري، وقالت إنها توجهت 9 مرات إلى سجن العقرب شديد الحراسة، بعدما سمعت عن وجود سيف هناك. وبعد انتظار لعدة ساعات في كل مرة، يأتيها الرد برفض الزيارة وعدم الإجابة على تساؤلاتها.

وتعجبت بهيرة من منعها من الاطمئنان على نجلها بحجة وجود وزير الداخلية في احتفالية بمناسبة عيد الأم، قائلة إنها أم أيضا، وناشدت المسؤولين بالإجابة على أسئلتها وطمأنتها.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووجهت له تهما تتعلق بـ”بتمويل الإرهاب والانضمام إلى جماعة إرهابية”.

وفي فبراير/ شباط الماضي، ألقت السلطات القبض على سيف، نجل صفوان ثابت، بعدما تم تعيينه رئيسا تنفيذيا للشركة، ووجهت له اتهامات مشابهة لتلك الموجهة لوالده.

وكانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قرارا في أغسطس/ آب 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وتأسست جهينة عام 1983 وتنتج الحليب والزبادي والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوربية.