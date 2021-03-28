البث الحي
الأخبار|سوريا

طفلة سورية تستغيث من الجوع والبرد في مخيمات النازحين (فيديو)

27/3/2021-|آخر تحديث: 28/3/202112:51 AM (مكة المكرمة)

قالت طفلة سورية بأحد مخيمات النازحين للجزيرة مباشر إن البرد القارس يكاد يقتل النازحين في الخيام، مشيرة إلى أن غياب والدها عن الأسرة منذ 10 سنوات، وليس لديهم من يوفر لهم الاحتياجات الأساسية في هذه الظروف العصيبة.

وأضافت الطفلة أن الخيام مهترئة لا تحميهم من الأمطار والبرد القارس، ولا يوجد لديهم حطب ولا خشب للتدفئة وحماية أنفسهم من الظروف الجوية، داعية إلى تقديم المساعدة لهم للتغلب على الوضع الإنساني الصعب الذي يكابدونه.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة النازحين السوريين في أحد المخيمات اللبنانية، وذلك جراء التقلبات الجوية والعواصف العاتية، لا سيّما مع اهتراء الخيام التي تؤوي النازحين.

وأظهرت الجولة تمزق واهتراء عدد من الخيام التي يعيش بها النازحون وأطفالهم، وغرق خيامهم بمياه الأمطار علاوة على انعدام مواد المازوت والخشب اللازم للتدفئة.

وفي إدلب، اقتلعت الرياح أكثر من 40 خيمة في عيون عارة (بريف جسر الشغور الشمالي)، وحاولت فرق الخوذ البيضاء مساعدة النازحين، لكن لم تتمكن من إعادة نصب الخيام المهترئة.

وشهد ريف حلب الشمالي، فجر الخميس الماضي، عاصفة هوائية وهطول أمطار غزيرة، ما أدى لتضرر عدد من المخيمات في محيط مدينة إعزاز.

ويعيش آلاف النازحين أوضاعًا صعبة بسبب نقص الأغذية والأدوية إلى جانب انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء وهطول الأمطار.

وفي 2011، انطلقت الثورة السورية من احتجاجات شعبية عفوية سلمية في المناطق المهمشة تطالب بالحرية والكرامة ووضع حد للقمع والفساد وسرعان ما عمت المظاهرات معظم مناطق سوريا.

وواجه نظام بشار الأسد المظاهرات السلمية بالسلاح فسقط مئات الآلاف من الضحايا وتشرد الملايين بين النزوح في الداخل السوري واللجوء في مختلف بقاع العالم، لتتحول سوريا إلى أزمة دولية وساحة صراع بين قوى إقليمية ودولية.

وتضم المخيمات العشوائية نازحين فروا عقب استهداف النظام السوري لبلداتهم وقراهم، ما أجبرهم على النزوح إلى معسكرات تقع على الحدود مع تركيا، تفتقر إلى سبل الحياة البسيطة.

وأعلنت الأمم المتحدة أن نحو 80 مليون شخص، أي أكثر من 1 بالمئة من البشرية، اضطروا للمغادرة هربا من العنف والاضطهاد، ويعيشون اليوم بعيدًا عن منازلهم، وهو رقم قياسي يتوج عقدًا “عاصفًا” من النزوح.

واعتبر التقرير للمفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين، نُشر الخميس 18 يونيو/حزيران الماضي، أنه بنهاية 2019 كان هناك 79.5 مليون شخص بين لاجئين وطالبي لجوء أو أشخاص نزحوا داخل بلدانهم، في وقت تتراجع فرص عودتهم.

وقالت المفوضية في تقريرها الرئيسي السنوي “الاتجاهات العالمية” إن متصدري القائمة من السوريين والفنزويليين والأفغان ومواطني جنوب السودان والروهينغيا الفارين من ميانمار الذين لا يحملون أية جنسية.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

الأزهر يعلق على عرض رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد في بريطانيا

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أكد هذا التصرف فعل مشين وخطاب كراهية

أسواق سوريا.. بطالة وغلاء وعزوف عن الشراء (فيديو)

مصر تبحث مع مبعوث أمريكي إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة.. إليك التفاصيل

سد النهضة الإثيوبي (الجزيرة)

الحصار الإسرائيلي ووباء كورونا يعصفان بأسواق غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

عالم فيروسات يفجر جدلا بحديثه عن منشأ كورونا.. واليونسكو تحذر من كارثة

روبرت ردفيلد، المدير السابق للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض (رويترز)

مصر.. تشييع قتلى قطاري سوهاج وغضب شعبي من تصريحات كامل الوزير (فيديو)

حادث تصادم قطاري سوهاج جنوبي مصر (غيتي)

الشرطة الهولندية تعتذر للجالية التركية.. إليك التفاصيل

أفراد من الشرطة الهولندية استخدموا عبارات عنصرية تجاه الأقليات (غيتي)

القائد المنتظر

(الجزيرة)