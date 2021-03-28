شاهد: هل تربح إسرائيل من أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس؟

قال الخبير الاقتصادي محمد عايش إن إسرائيل ستستفيد من ضعف إدارة السلطات المصرية لملف أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، وتأخر عودة النشاط التجاري إلى القناة التي تمثل ممرا تجاريا مهما على الصعيد العالمي ويستحود على 24% من تجارة الحاويات العالمية.

وأضاف خلال مشاركته في “برنامج البورصة” على شاشة الجزيرة مباشر أن “هناك مشروعا إسرائيليا جديدا لفتح مجرى مائي بديل قد يشكل خطرا إستراتيجيا على مصر ومستقبل عائداتها المالية من العملة الصعبة”.

أوضح الخبير الاقتصادي أن استمرار أمد الأزمة سيشجع الإسرائيليين على إثارة فكرة الممر المائي البديل التي طرحوها على الإماراتيين بعد اتفاق التطبيع، والتي تقوم على الربط بين ميناء أسدود على البحر المتوسط بمياه البحرالأحمر.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذ الأمر أثار حفيظة السلطات المصرية التي احتجت على المشروع واعتبرته محاولة “سرقة واستحواذ على أكثر من ربع عائدات حركة السفن التي تمر عبر قناة السويس” وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الإيرادات وتضررالاقتصاد المصري الذي يعاني الكثير من الأزمات.

وقال عايش إن دول العالم اليوم أمام وضع جديد، هو أنه عندما تقدم مصرعلى طلب المساعدة الدولية لحل أزمة السفينة الجانحة، فإن ذلك يشكل مبررا لهذه الدول لتشجيع فكرة ايجاد ممر مائي إضافي، وهذا من شأنه أن يزيد من حماسة الإسرائيليين لتنفيذ مشروعهم الجديد.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن أزمة السفينة العالقة فتح الباب على الكثير من الأسئلة سيما أن العائدات المالية المستخلصة من نشاط قناة السويس خلال السنة الماضية بلغت 5،6 مليار دولار في حين أن القطاع السياحي المصري الذي كانت عائداته في السابق تصل إلى 13 مليار دولار تراجعت خلال العام 2020 بنسبة 69% جراء جائحة كورنا، مؤكدا في ذات السياق أنه كلما استمرت أزمة كورونا وإغلاق قناة السويس كلما تناقصت عائدات الخزينة العامة المصرية من العملة الصعبة.

يذكر أن إدارة هيئة قتاة السويس أكدت أن الخسائر اليومية للقناة بلغت 12إلى 14 مليون دولار من الإيرادات، في حين قالت شركة (أليانز) للتأمين إن التكدس في القناة قد يكلف التجارة العالمية ما بين 6 إلى 10 مليارات دولار.