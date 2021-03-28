تقرير: 5 آلاف فلسطيني من غزة محرومون من بطاقات هوية

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (منظمة دولية مستقلة مقرها جنيف) إن آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة محرومون من استصدار بطاقة هوية شخصية ما تسبب بمنعهم من ممارسة مجموعة من حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها حرية التنقل.

وذكر المرصد الحقوقي الأوربي في تقرير نشره اليوم الأحد بعنوان “مواطنون بلا هوية”، أنّ أكثر من 5 آلاف فلسطيني في قطاع غزة حُرموا من الحصول على بطاقة هوية بسبب عدم وجودهم –أو آبائهم- في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء إجراء السلطات العسكرية الإسرائيلية تعدادًا للسكان عقب احتلالها القطاع عام 1967.

وأوضح التقرير أنّ فاقدي الهوية في قطاع غزة كانوا دخلوا إلى القطاع إما قبل عام 2000 من خلال تصاريح الزيارة المؤقتة الممنوحة من السلطات الإسرائيلية، أو بعده في الفترات التي تم فيها اختراق الجدار الحدودي بين مصر وغزة، أو عبر الأنفاق الأرضية التي كانت منتشرة على جانبي الحدود قبل عام 2014.

واستعرض التقرير الصعوبات الكبيرة التي تعانيها فئة فاقدي الهويات في قطاع غزة، إذ توفي عدد منهم ممن يعانون من أمراضٍ مزمنة وخطيرة بسبب عدم تمكنهم من السفر للعلاج خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بعض الأشخاص لا يقدمون على طلب الرفاهيات، لأنّهم بالأساس لا يملكون حقوقهم الطبيعية. 5000 مواطن فلسطيني يعيشون حاليًا في قطاع #غزة تحرمهم السلطات الإسرائيلية حتى اليوم من استصدار بطاقات هوية شخصية. التقرير كاملًا: https://t.co/MGTy9Q1ujV pic.twitter.com/Ps713QWtqC — Euro-Med Monitor in oPt (@EuroMedoPt) March 28, 2021

وعلى صعيد الدراسة والعمل في الخارج، يُحرم فاقدو الهوية من فرص التعليم أو العمل بسبب عدم تمكنهم من السفر والتنقل، كون أن فاقد الهوية لا يستطيع استخراج جواز سفر يُمكّنه من السفر والتنقل بحرية كما باقي المواطنين المتمتعين بالهوية.

أيضًا لا يستطيع فاقد الهوية الالتقاء بعائلته في حال كان البعض منها يعيش في الخارج، ما يعني تشتيت الكثير من الأسر وحرمانهم مما يسمى بـ “لم الشمل” بسبب معضلة فقد الهوية. وبيّن التقرير أنّ أزمة فاقدي الهويات في قطاع غزة تراوح مكانها منذ سنوات، في ظل استمرار العجز الرسمي تجاه حل هذه القضية الإنسانية.

ووثق التقرير إفادة فلسطينية عجوز كانت قد غادرت غزة مع زوجها قبل احتلال القطاع عام 1967، لغرض العمل ولم يستطيعا الحصول على الهوية بعد عودتهما عام 2000، وتوفي زوجها لعدم وجود بطاقة هوية تمكنه من السفر للعلاج في الخارج.

وقالت ندى نبيل المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية، إن إسرائيل بصفتها قوة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي في جميع تعاملاتها مع السكان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك إنهاء الرفض التعسفي لمنح بطاقات الهوية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ما يؤثر على التركيبة السكانية في القطاع ويسلبهم حقوقهم الأساسية غير القابلة للمس.

ودعا المرصد، السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء القيود التعسفية على حق إقامة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإنهاء تجميد طلبات جمع الشمل، كما حث السلطة الفلسطينية على وضع آلية جديدة تتمثل في استئناف وتحديث الطلبات الخاصة بفاقدي الهويات.

وطالب كذلك السلطات المصرية بمراجعة السياسات الخاصة بمعبر رفح، والتي تحظر سفر الفلسطينيين لعدم حيازتهم الهوية الفلسطينية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، والسماح لهذه الفئة استثناءً بالتنقل من وإلى قطاع غزة كونهم مواطنين فلسطينيين.