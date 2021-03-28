اكتشاف برنامج تجسس “قوي” يستهدف أجهزة أندرويد.. كيف يعمل؟

اكتشف باحثون في مجال أمن المعلومات ومكافحة فيروسات الكمبيوتر، برنامج تجسس جديدًا و”قويًا” يستهدف الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل (أندرويد).

ويمكن لبرنامج التجسس الجديد أن يتخفى في صورة تحديث لنظام التشغيل أندرويد ويمكنه السيطرة على جهاز المستخدم بالكامل وسرقة كل ما عليه من بيانات.

وعُثر على برنامج التجسس مدمجًا في تطبيق كان موجودًا خارج متجر التطبيقات (غوغل بلاي). وبمجرد قيام المستخدم بتثبيت التطبيق، يتخفى برنامج التجسس ويبدأ في سرقة البيانات الموجودة على جهاز المستخدم الضحية وإرسالها إلى أجهزة خادم مشغل البرنامج.

وقال الخبراء في شركة أمن معلومات الأجهزة المحمولة (زيمبريوم) التي اكتشفت البرنامج إنه بمجرد قيام الضحية بتثبيت التطبيق، يبدأ في الاتصال مع خادم (فايبر بيز) الخاص بمشغله، ويتيح للمشغل التحكم في الجهاز عن بعد.

ويمكن لهذا البرنامج سرقة الرسائل وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وتفاصيل الجهاز وقائمة تفضيلات المستخدم لتصفح الإنترنت وتاريخ عمليات بحثه على الإنترنت.

ويمكنه كذلك سرقة تسجيلات مكالمات الجهاز، مع التنصت عليه باستخدام الميكرفون، والتقاط الصور باستخدام الكاميرات الموجودة في الجهاز الذي تمت السيطرة عليه.

Notificaciones Android que pueden ser Spyware:https://t.co/RCHfhSqCSG — Luigy0x18 (@luigy0x18) March 27, 2021

كما يمكن لهذا البرنامج تحديد مكان صاحب الجهاز من خلال تتبع حركته والبحث عن ملفات المستندات والاستيلاء على البيانات المنسوخة في حافظة الجهاز.

وقال شريدار ميتال الرئيس التنفيذي لشركة (زيمبريوم) إنه من المحتمل أن يكون هذا البرنامج جزءًا من عملية قرصنة كبرى موجهة، مضيفا “إنه ببساطة أكثر برامج التجسس تعقيدًا رأيناه حتى الآن”.

وتابع “اعتقد أن مطوريه أنفقوا وقتًا وجهدًا كبيرًا في تطويره. ونعتقد لذلك أنه ستكون هناك برامج أخرى مماثلة ونحن نبذل قصارى جهدنا لكشفها في أقرب وقت ممكن”.