تتواصل محاولات تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة بقناة السويس منذ الثلاثاء، باستخدام القاطرات والجرافات الثقيلة، بينما تبقى الملاحة معطلة في المجرى المائي البالغ الأهمية على صعيد حركة التجارة البحرية. عالمياً.

وأعلنت شركة (برنارد شولته شيبمانجمنت) ومقرها سنغافورة التي تشرف على الإدارة التقنية للسفينة في بيان لها فشل محاولة الجمعة لتعويم ناقلة الحاويات البالغ طولها 400 متر.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بيان مساء الجمعة “مواصلة جهود” التعويم، معلنًا بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال تسع قاطرات عملاقة.

وأوضح أن “مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة أبرزها اتجاه الرياح والمد والجزر مما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد”.

وأفادت هيئة قناة السويس أنها تلقت عرضًا أمريكيا للمساهمة في تلك الجهود، مؤكدة أنها تتطلع “للتعاون معها في هذا الصدد تقديرا لهذه المبادرة الطيبة”.

وأكدت الهيئة أنها تلقت عروضًا أخرى للمساعدة دون تسمية الدول، وعرضت تركيا أمس إرسال قاطرة لمساعدة مصر في تعويم السفينة الجانحة.

At 8:30am GMT this morning (Friday 26th), data showed that the number of ships awaiting transit at either entrance of the canal had grown to 248. For continued analysis and insight into the incident, head to https://t.co/ArS8katMp4 pic.twitter.com/x2UjqRcmWh

— Lloyd's List (@LloydsList) March 26, 2021