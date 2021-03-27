مصرع 5 مسؤولين سودانيين بغرق قارب كان يقلهم في وادي حلفا

قالت مصادر سودانية للجزيرة مباشر، إن عددا من المسؤولين لقوا حتفهم بغرق قارب كان يقلهم في وادي حلفا شمالي البلاد وكانوا في طريقهم إلى معبر أرقين قرب الحدود المصرية.

وقالت المصادر إن من بين القتلى، وعددهم خمسة، مدير شرطة وادي حلفا ومدير استخبارات الجمارك. وأكدت مصادر أمنية سودانية للجزيرة مباشر، انتشال جثة مدير الشرطة المحلية في وادي حلفا ومدير استخبارات الجمارك بالمدينة والمدير التنفيذي للمحلية.

وقالت المصادر إن القارب كان على متنه 13 شخصًا نجا منهم مدير مكافحة التهريب ومقدم بالجيش، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن بقية المفقودين لا تزال جارية في عرض النيل.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا)، إنه تم انتشال جثمان إسماعيل بلال المدير التنفيذي لمحلية حلفا الذي توفي بعد تعرض لنش تابع للقوات البحرية في عرض بحيرة النوبة بوادي حلفا صباح اليوم، إلى أمواج عاتية بسبب سوء الأحوال الجوية أدت إلى غرقه.

وفاة المدير التنفيذي لمحلية حلفا إثر إنقلاب لنش للقوات البحرية بوادي حلفا نتيجة سوء الأحوال الجوية https://t.co/GuptowG8Oe#سونا #السودان pic.twitter.com/VMWSDrwOGZ — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) March 27, 2021

وأكد العميد تاج السر أحمد عثمان مدير جمارك حلفا وعضو لجنة الأمن وهو من الناجين في تصريح لـ (سونا) أن هناك 3 مفقودين من بينهم مدير شرطة المحلية ومدير استخبارات الجمارك وأحد افراد استخبارات الجيش، بينما يجري البحث عن المفقودين في معسكرات الصيادين والمنطقة المحيطة بموقع الحادث.

وأشار العميد تاج السر إلى نجاة (6) أفراد من بينهم مدير الجمارك ومدير شرطة المحلية ومدير الأمن والمخابرات والمستشار القانوني لمحلية حلفا وأحد أفراد القوات البحرية بحامية حلفا الذين تم إنقاذهم بواسطة الصيادين وانتشالهم.

وقال إن اللنش -الذي كان يقل أعضاء لجنة أمن المحلية وهم في طريقهم إلى أرقين ومن ثم اشكيت لاستقبال الوفد الاتحادي الوزاري برئاسة وزيرة الخارجية والنقل ومدير عام جمارك السودان- تعرض لعطل مفاجئ، حيث تقرر العودة بسبب ارتفاع الأمواج في وسط البحيرة، وأثناء العودة انقلب اللنش.

ونقلت صفحات سودانية على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر غرق القارب الذي يقل المسؤولين الذين كانوا في طريقهم إلى معبر أرقين لاستقبال مسؤولين سودانيين آخرين.

وفي وقت سابق، ذكرت المواقع أن فرق الإنقاذ أنقذت 6 أشخاص من القارب الذي غرق بسبب سوء الأحوال الجوية حسب ما ذُكر، كما تم انتشال عدد من الجثث.

وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الذين كانوا موجودين على متن القارب المنكوب، قيادات في اللجنة الأمنية في منطقة حلفا، وعددهم 11 شخصًا، بينهم مدير شرطة حلفا والمدير التنفيذي ومدير جهاز الأمن وفرد من الاستخبارات.