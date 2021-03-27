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بعد تصادم قطاري سوهاج وانهيار عقار جسر السويس.. سقوط سقالات كوبري ترسا في مصر (فيديو)

27/3/2021-|آخر تحديث: 27/3/202107:52 PM (مكة المكرمة)

سقطت سقالات أحد الأعمدة تحت الإنشاء في منطقة المريوطية (بمحافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة) على سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن سقوط سقالات كوبري ترسا -في شارع اللبيني- لم يُسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات.

وأضافت أن الحادث أدى إلى إرباك الانسياب المروري نظرًا لوقوع السقالات في مكان يعد شريانًا حيويًا يربط بين شارعي الهرم وفيصل بالطريق الدائري.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من انهيار عقار مكون من 11 طابقًا بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 23 آخرين بحسب وسائل إعلام محلية.

وقبل ذلك بساعات قليلة، تصادم قطاران في محافظة سوهاج (جنوبي البلاد)، وأسفر عن مصرع 32 شخصًا وإصابة أكثر من 160 آخرين، قبل أن تعلن وزارة الصحة المصرية تعديلًا في عدد القتلى جاء فيه أن مجمل القتلى بلغ 19 شخصًا فقط.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية

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