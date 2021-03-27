بعد تصادم قطاري سوهاج وانهيار عقار جسر السويس.. سقوط سقالات كوبري ترسا في مصر (فيديو)

سقطت سقالات أحد الأعمدة تحت الإنشاء في منطقة المريوطية (بمحافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة) على سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن سقوط سقالات كوبري ترسا -في شارع اللبيني- لم يُسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات.

وأضافت أن الحادث أدى إلى إرباك الانسياب المروري نظرًا لوقوع السقالات في مكان يعد شريانًا حيويًا يربط بين شارعي الهرم وفيصل بالطريق الدائري.

#عاجل| سقوط عمود أحد الكباري بمنطقة #ترسا بمنطقة #المريوطية في #القاهرة فوق المواطنيين والسيارات وأعداد الضحايا لازالت غير معلومة.. نظام السيسي يدمر #مصر بالفساد الذي يأخذ أعلى منحنياته بتنصيب لواءات عسكر لإدارة المشاريع المدنية وهذا سبب الكوارث التي تقع على مصر#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/D38Pu0ckTL — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) March 27, 2021

سقوط حديد من أعلى كوبري #ترسا – اتجاه المريوطية- على سيارة أجرة ووفاة من بداخلها..

ثاني كارثة في ملف المواصلات في أقل من ٢٤ ساعة تحملها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والفريق #كامل_الوزير ربنا ينتقم منهم. #يسقط_حكم_العسكر pic.twitter.com/KZrgw06OCp — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) March 27, 2021

🇪🇬 محمد شوقى 🇪🇬

سقوط عمود حديد مسلح خاص بـ كوبري #ترسا

بارتفاع ٣٠ متراً على عدد من السيارات والمواطنين

وإلى ( محمد العتمونى و أحمد حشمت الناقش )

اللى قالوا إنهيار الدائرى

تحققوا قبل الرد

وبلاش تسمعوا الجزيرة ومكملين ورصد . pic.twitter.com/szOUVAgRjb — 🇪🇬 محمد شوقى 🇪🇬 (@MohamedBiomy) March 27, 2021

المصائب لا تأتي فرادا😱😰😥😰🤔 صيب عدد من أهالي منطقة المريوطية بحالة من ذعر والهلع نتيجة سقوط سقالات كوبري ترسا تحت الإنشاء. وذكر شهود عيان، أن سقالات كوبري ترسا سقطت على ميكروباص وسيارة ملاكي تصادف مرورهما بتلك المنطقة.. pic.twitter.com/Ye2LTaINhx — محمد نجيب الكشكي (@mohamedalkeshki) March 27, 2021

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من انهيار عقار مكون من 11 طابقًا بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 23 آخرين بحسب وسائل إعلام محلية.

وقبل ذلك بساعات قليلة، تصادم قطاران في محافظة سوهاج (جنوبي البلاد)، وأسفر عن مصرع 32 شخصًا وإصابة أكثر من 160 آخرين، قبل أن تعلن وزارة الصحة المصرية تعديلًا في عدد القتلى جاء فيه أن مجمل القتلى بلغ 19 شخصًا فقط.