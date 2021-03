عالم فيروسات يفجر جدلا بحديثه عن منشأ كورونا.. واليونسكو تحذر من كارثة

يعتقد روبرت ردفيلد المدير السابق للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن فيروس كورونا قد تسلل من مختبر في الصين، متبنيًا نظرية رفضها كثيرون من علماء الأوبئة وساهمت في التوتر بين الصين والغرب.

وفي مقابلة مع مع شبكة (سي إن إن) بُثت الجمعة، قال ريدفيلد، عالم الفيروسات الذي شغل أعلى منصب صحي في أمريكا خلال عهد ترمب “ما زلت أعتقد أن السبب الأكثر ترجيحًا لهذا الفيروس في ووهان، كان من مختبر، وقد تسلل. هذا الفيروس بدأ بالانتقال في وقت ما بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الاول في ووهان في الصين”.

ومدينة ووهان التي تقع في وسط الصين بها (معهد ووهان لعلم الفيروسات) الذي أجرى تجارب مكثفة على فيروسات كورونا في الخفافيش.

وشدد العالم الأمريكي على أنه يقدم “رأيًا فقط”، مضيفًا “هذا لا يشير الى أي عمل متعمد، هذا رأيي، لكني عالم فيروسات وقد أمضيت حياتي في علم الفيروسات”.

وأوضح بالقول “لا أعتقد أن هذا الفيروس انتقل بطريقة ما من خفاش إلى إنسان، ثم في تلك اللحظة من الزمن أصبح هذا الفيروس الذي وصل الى الإنسان من أكثر الفيروسات المعدية التي عرفتها البشرية وتنتقل من إنسان إلى إنسان”.

ولفت إلى أنه “عادة عندما ينتقل فيروس حيواني المصدر إلى الإنسان، يستغرقه الأمر بعض الوقت ليكتشف كيف يصبح أكثر وأكثر فاعلية في الانتقال من إنسان إلى آخر، لا أعتقد انه منطقي من الناحية البيولوجية”.

وفي إجابة عن سؤال إن كان يظن أن الفيروس تم صنعه داخل مختبر ليصبح أكثر فاعلية في الانتشار، أجاب ردفيلد “لنقل فقط إنه لدي فيروس كورونا وأقوم بالعمل عليه”.

وأضاف “معظمنا في المختبرات نحاول أن ننمي فيروسات، ونحاول أن نساعدها كي تنمو بطريقة أفضل وأفضل وأفضل.. حتى يصبح بإمكاننا إجراء تجارب عليها لفهمها، أنا أكوّن الفكرة بهذه الطريقة”.

وتماشى رأي ريدفيلد مع مسؤولين آخرين في إدارة ترمب مثل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، الذي قال في الآونة الأخيرة إن ثمة “أدلة معتبرة” على أن الفيروس جاء من مختبر، دون تقديم أي دليل.

