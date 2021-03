“بلطجة وتعذيب نفسي”.. تيري هنري يغلق حساباته على مواقع التواصل

أعلن تيري هنري لاعب منتخب فرنسا السابق، والمستقيل مؤخرًا من تدريب فريق مونتريال إمباكت الكندي، مغادرة منصات التواصل الاجتماعي، بدءًا من صباح غد السبت.

وقال هنري في بيان نشره عبر حسابه على تويتر: “بدءًا من صباح الغد، سأحذف حساباتي من وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن المسؤولون من تنظيم منصاتهم بنفس الحماس والشراسة التي يفعلونها حاليا عندما تنتهك حقوق الطبع والنشر”.

وأضاف: “الحجم الهائل للعنصرية والبلطجة وما ينتج عنها من تعذيب نفسي للأفراد يعد مسألة مسمومة للغاية بحيث لا يمكن تجاهله، يجب أن يكون هناك بعض المساءلة”.

Hi Guys From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright…. pic.twitter.com/gXSObqo4xg — Thierry Henry (@ThierryHenry) March 26, 2021

وتابع أنه “من السهل جدًا إنشاء حساب واستخدامه للتنمر والمضايقة دون عواقب والبقاء مجهول الهوية”.

وأضاف تيري هنري: “إلى أن يتغير هذا الوضع، سأعطِّل حساباتي عبر جميع المنصات الاجتماعية، آملًا أن يحدث هذا قريبا”.

وأشاد مغردون بموقف لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، مؤكدين أنها تعد خطوة إيجابية من اسم كبير في عالم الرياضة، مطالبين باقي المشاهير بالإقدام على نفس الخطوة، حتى اتخاذ إجراءات حقيقية ضد العنصرية والتنمر عبر المنصات.

I’ve seen a few celebs do this in the last few weeks and I hope this trend continues. Social media used to be such a cool place where people could keep up to date with people they were interested in and have fun. Nowadays it’s a cesspit of negativity and judgement. https://t.co/wkdNYraxMF — Dami Hastrup (@DamiHastrup) March 26, 2021

And who can blame him? Social media platforms are way too slow in tackling racism, online abuse, dangerous disinformation and the like. They need to get their house in order, and quickly. https://t.co/ktTXndwJx6 — Seb Brownloe ⚖️ (@SBrownloe) March 26, 2021

وتناولت حسابات أخرى كيف أن قضايا التنمرأضحت متداولة عبر الإنترنت، وكيف أنها تستهدف كبار اللاعبين وتؤثرعلى أدائهم الكروي ومستقبلهم الرياضي.

The fact ppl are resulting too this, just shows how badly the situation is being handled. I l completely agree with Henry here aswell. How ppl can consistently make accounts too Harass football players every time they don’t put in a good performance is ridiculous. https://t.co/3aXzaeHvgy — Manny (@EmanCFC) March 26, 2021

وقد ظهرت الفترة الأخيرة العديد من حالات العنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي طالت بعض النجوم كان أبرزهم بول بوجبا وماركوس راشفورد ورحيم ستيرلينج.

Powerful! Let’s see who follows in Thierry’s footsteps… But honestly, try and imagine a world where there is no famous celebrities on social media…have a think. https://t.co/qGSxGwuIqG — : SΔL 🐻 (@SalBesim) March 26, 2021

كما طالبت حسابات أخرى بأن تنظم أصوات اللاعبين الكبار في الدوريات الأوربية والعالمية إلى صوت تيري هنري من أجل وقف هذه المظاهر السلبية.

All credit and love to The King for taking a stand. This needs as much traction as possible!!👑👏👏👏 https://t.co/LK8jBeGj5T — Pickled Ginger (@jbezant21) March 26, 2021

وبالمقابل طالبت حسابات أخرى بالبحث عن حل جذري لهذه القضية من خلال مشاهدة أرباب ومديري مؤسسات التواصل الاجتماعي نفسها.

This helps no one's cause. Social media giants won't care if you stop using their platforms. You'd be better staying and keeping your voice heard. https://t.co/rXWvU1RTgS — Brighter days are coming. (@jimcostello6) March 26, 2021

والتنمر الإلكتروني هو استغلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف النيل من الآخرين وإيذائهم بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية.

ورغم أن هذه الوسيلة أصبحت شائعة، فقد وضعت تشريعات محلية ودولية وحملات توعوية لمكافحتها، لكنها تظل غير كافية بالنظر إلى صعوبة التوصل إلى أدلة وحجج تدين الجناة.