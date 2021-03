شاهد: أجسام مضيئة في سماء أمريكا بعد تحطم صاروخ “فالكون 9”

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن أضواء تدفقت ليلاً في السماء فوق المناطق الأمريكية الواقعة شمال غربي المحيط الهادئ، ويُعتقد أنها تعود إلى حطام صاروخ تابع لشركة (سبايس إكس) دخل الغلاف الجوي مرة أخرى.

وجاء في تغريدة لدائرة الأرصاد في سياتل عبر تويتر “ننتظر مزيدًا من التأكيدات للتفاصيل، لكنّ المعلومات غير الرسمية المتوافرة لدينا حتى الآن تفيد بأن الأجسام الساطعة المُبلَّغ عنها على نطاق واسع في السماء هي حطام الطبقة الثانية من صاروخ فالكون 9”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة كثيفة من النقاط المتوهجة مع مسارات متوهجة من الضوء تتحرك ببطء عبر السماء قبل أن تتلاشى، ورجّح المستخدمون أن تكون الظاهرة عبارة عن زخة نيزكية، ورأى البعض -على سبيل المزاح- أنها قد تكون هجومًا فضائيًا.

Thousands of people in British Columbia and the Pacific Northwest witnessed the SpaceX Falcon 9 debris sparks slowly flying across the sky Thursday night. Did you see it? pic.twitter.com/FO9d3ilWIO — The Weather Network (@weathernetwork) March 26, 2021

Fiery debris streaked across the night sky in the Pacific Northwest Thursday, alarming some residents. It was likely the remains of SpaceX’s Falcon9 rocket, burning up after reentering the atmosphere. There have been no reports of pieces making it to the ground or injuries ☄️ pic.twitter.com/APHzk7hnPu — NowThis (@nowthisnews) March 27, 2021

وأفادت وسائل إعلام محلية عن مشاهدات عدة بعد الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي، ونُشرت مقاطع فيديو عبر الإنترنت من ولاية واشنطن وأوريغون.

ورجّحت دائرة الأرصاد في سياتل أن يكون المشهد ناجمًا عن حطام فضائي لا عن نيزك أو جسم مشابه لأن الأخير يتحرك بشكل أسرع بكثير، وهو استنتاج أكده عدد من خبراء الأرصاد الجوية لوسائل الإعلام المحلية.

Debris From Falcon 9 Rocket Lights Up Sky Over Pacific Northwest https://t.co/5p33qVyV7R — NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) March 26, 2021

ورأى جوناثان ماكدويل من مركز هارفارد للفيزياء الفلكية أيضًا أن مصدر الأضواء التي بدت شبيهة بالألعاب النارية هو الطبقة الثانية من صاروخ (فالكون 9).

This interview with @planet4589 was absolutely FASCINATING! If you want to know what happened last night, and why that re-entry was hard to predict, give this interview a listen. #LiveOnK2 https://t.co/XEXSFEK9UF — Genevieve Reaume (@GenevieveReaume) March 26, 2021

Here's another interview about the space debris reentry, this one with @MeganKTVL https://t.co/p059yWJiSn — Jonathan McDowell (@planet4589) March 27, 2021

ورغم انفجار نموذج أوليّ ثالث غير مأهول لصاروخ (ستارشيب) الفضائي العملاق الذي تطوّره شركة (سبايس إكس) الأمريكية في نهاية رحلته التجريبية، الأربعاء الماضي، فإنه بخلاف سابقيْه اللذين انفجرا خلال هبوطهما، نجح في أن يحطّ على الأرض قطعة واحدة، ثم ما لبث الحادث أن وقع بعد دقائق.

وكتب ماكدويل في تغريدة “إن الطبقة الثانية من صاروخ (فالكون 9) الذي أطلِق، في 4 مارس/آذار الجاري، فشلت في إحداث احتراق في المدار، وهي الآن تدخل الغلاف الجوي مرة أخرى بعد 22 يومًا”، مشيرًا إلى صاروخ أطلِق في هذا التاريخ حاملًا إلى الفضاء 60 قمرًا اصطناعياً لنشرها في المدار ضمن كوكبة (ستارلينك) الهادفة إلى توفير إنترنت سريع من الفضاء.

As a follow up to the debris observed earlier. Here's some more info on atmospheric re-entry. Typical manmade objects obtain low Earth orbit at speeds around 17,500 mph. As they re-enter the Earth's atmosphere, the angle must be just right. If it's too steep, they burn up. — NWS Seattle (@NWSSeattle) March 26, 2021