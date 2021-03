لمدة 25 عاما.. إيران والصين توقعان اتفاقية تعاون إستراتيجي

وقّعت إيران والصين اليوم السبت اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاما كانت قيد المناقشة منذ سنوات، ووقع وزيرا خارجية الصين وإيران الاتفاقية في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة.

وتم توقيع “اتفاقية التعاون الإستراتيجي لمدة 25 عاما “بحسب التلفزيون الرسمي والتي لم تنشر تفاصيلها بعد، من قبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي الذي يزور طهران.

ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله “علاقاتنا مع إيران لن تتأثر بالوضع الراهن بل ستكون دائمة وإستراتيجية”.

Pleased to welcome my Chinese friend & counterpart, FM Wang Yi, to Tehran.

Excellent exchange on expansion of global, regional and bilateral cooperation in the context of our comprehensive strategic partnership, culminated in the signing of a historic 25-year strategic roadmap. pic.twitter.com/ebMfxGyFHv

— Javad Zarif (@JZarif) March 27, 2021