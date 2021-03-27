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لمدة 25 عاما.. إيران والصين توقعان اتفاقية تعاون إستراتيجي

إيران والصين توقعان اتفاقية تعاون تجاري وإستراتيجي لمدة 25 عاما (رويترز)
إيران والصين توقعان اتفاقية تعاون تجاري وإستراتيجي لمدة 25 عاما (رويترز)
27/3/2021-|آخر تحديث: 27/3/202105:19 PM (مكة المكرمة)

وقّعت إيران والصين اليوم السبت اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاما كانت قيد المناقشة منذ سنوات، ووقع وزيرا خارجية الصين وإيران الاتفاقية في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة.

وتم توقيع “اتفاقية التعاون الإستراتيجي لمدة 25 عاما “بحسب التلفزيون الرسمي والتي لم تنشر تفاصيلها بعد، من قبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي الذي يزور طهران.

ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله “علاقاتنا مع إيران لن تتأثر بالوضع الراهن بل ستكون دائمة وإستراتيجية”.

وقال “إيران تقرر بشكل مستقل علاقاتها مع الدول الأخرى وليست مثل بعض الدول التي تغير موقفها بمكالمة هاتفية”.

والتقى وزير الخارجية الصيني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل توقيع الاتفاقية التي يتوقع أن تشمل استثمارات صينية في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبنية التحتية.

وتأتي زيارة وانغ لإيران بعد أيام من استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في الصين، وعلى خلفية التوترات بين موسكو وبيجين وطهران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى والتي استمرت بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.

الرئيس الإيراني استقبل وزير الخارجية الصيني(رويترز)

خارطة طريق

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتفاقية هي “خارطة طريق” للتعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل مع “تركيز خاص على القطاعات الخاصة من الجانبين”.

وفي عام 2016، وافقت الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين لإيران وحليفتها منذ أمد بعيد على تعزيز التجارة الثنائية بأكثر من عشرة أمثال لتصل إلى 600 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن بيجين ستحاول حماية الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 والدفاع عن المصالح المشروعة للعلاقات الصينية الإيرانية.

ويدور خلاف بين الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى الموقعة على الاتفاق مع طهران بشأن الطرف الذي ينبغي أن يعود أولا إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في عام 2018.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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