ناقلات تحول مسارها.. خبراء: تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس قد يستغرق أياما أو أسابيع

تواصل السلطات المصرية الجهود لإخراج ناقلة حاويات ضخمة تُعطّل منذ الأربعاء حركة الملاحة في قناة السويس، الممرّ التجاري الحيوي بين أوربا وآسيا، في حادث عرقل حركة النقل البحري العالمي، بينما أشار خبراء إلى أن عملية تعويم السفينة الجانحة قد تستغرق أيامًا أو أسابيع.

وأبطأ الحادث الذي وقع ليل الثلاثاء، عمليات تسليم النفط وسلع تجارية أخرى، وساهم النبأ في ارتفاع أسعار النفط يوم الأربعاء.

وقالت شركة (كبلر) لتحليل البيانات اليوم الجمعة إن سبع ناقلات غاز طبيعي مسال حولت مسارها بعيدًا عن قناة السويس بعد تعليق حركة الملاحة فيها على أثر جنوح سفينة حاويات عملاقة منذ يوم الثلاثاء.

وأوضحت ريبيكا شيا المحللة في كبلر، إن ثلاث من الناقلات جار تحويلها نحو المسار الأطول حول رأس الرجاء الصالح، وقالت إن غالبية الناقلات التي حولت مسارها تتجه الآن إلى أماكن أخرى بعد أن كانت وجهتها في الأساس هي قناة السويس.

