كوريا الشمالية تطلق “نوعا جديدا من الصواريخ التكتيكية” وأمريكا تحذر من التصعيد

أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة أنها أطلقت “نوعا جديدا من الصواريخ التكتيكية الموجهة” طورته في الآونة الأخيرة، في حين نددت الولايات المتحدة وحذرت أن ذلك يهدد السلم والأمن الدوليين.

وهذا أول اختبار لصاروخ باليستي تجريه كوريا الشمالية منذ ما يقرب من عام، وسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه في برنامجها للأسلحة وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده لا تزال مستعدة للدبلوماسية مع كوريا الشمالية رغم تجاربها الصاروخية هذا الأسبوع، لكنه حذر من ردود فعل إذا صعدت كوريا الشمالية الأمور.

مسؤولون عسكريون في كوريا الشمالية بعد إطلاق الصواريخ (رويترز)

وأوضح بايدن في أول مؤتمر صحفي في البيت الأبيض “نحن نتشاور مع شركائنا وحلفائنا، وستكون هناك ردود فعل إذا اختاروا التصعيد، وقال إنه مستعدّ لإنشاء شكل من أشكال الدبلوماسية مع كوريا الشمالية لكن يجب أن تكون مشروطة بالنتيجة النهائية لنزع السلاح النووي.

ونددت وزارة الخارجية في وقت لاحق بإطلاق الصواريخ الباليستية ووصفتها بأنها مزعزعة للاستقرار.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “عمليات الإطلاق هذه تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتهدد المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع”.

جو بايدن يحذر كوريا الشمالية ويبدي استعدادا للحوار الدبلوماسي(رويترز)

صواريخ تكتيكية موجهة

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الصاروخ الجديد يعتمد على تكنولوجيا مستخدمة بالفعل خضعت لتحسينات كي يتسنى له حمل رأس حربي وزنه 2.5 طن.

وقالت الوكالة إن الصاروخين أصابا بدقة هدفا على بعد 600 كيلومتر قبالة ساحل كوريا الشمالية الشرقي، وهو ما يتعارض مع تقديرات السلطات الكورية الجنوبية واليابانية التي قالت إن الصاروخين قطعا مسافة 420 إلى 450 كيلومترا.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية صاروخا مطليا بالأسود والأبيض ينطلق من مركبة إطلاق عسكرية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم كيم جونج أون لم يحضر حفل الإطلاق، وأظهرت صور غير مؤرخة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية اليوم الجمعة أنه يتفقد حافلات ركاب جديدة في بيونغ يانغ.

وأُعلن إطلاق الصاروخين أولاً في سول، إذ قالت رئاسة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنّ “مقذوفين غير محدّدين” أُطلقا في بحر اليابان الذي يسمّيه الكوريّون “بحر الشرق”.

ولم يحدّد البيان نوع المقذوفين لكنّه أوضح أنّهما أُطلقا من مقاطعة جنوبية تقع في وسط كوريا الشمالية الشرقي واجتازا مساراً بطول 450 كيلومترا وعلو بلغ أقصاه 60 كيلومترا.