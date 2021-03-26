بيان من هيئة قناة السويس بشأن تعويم السفينة الجانحة.. وتركيا تعرض المساعدة

قالت هيئة قناة السويس إنها تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة في الجهود المبذولة حاليًا لتعويم سفينة الحاويات الجانحة بينما أعلنت تركيا استعدادها لتقديم المساعدة لمصر في إعادة تعويم السفينة.

وثمّنت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، ما تقدمت به الولايات المتحدة من عرض للمساهمة في تلك الجهود، وقالت إنها تتطلع للتعاون معها في هذا الصدد، مؤكدة حرصها على انتظام حركة الملاحة العالمية في القناة في أقرب وقت.

وأعربت عن امتنانها أيضًا لكل ما تلقته من عروض للمساعدة في هذا الشأن، مشيرة إلى الجهود الجارية نحو إعادة تعويم سفينة الحاويات التي جنحت أثناء مرورها بالقناة قبل 3 أيام وعطلت حركة الملاحة.

أعمال تجريف

وفي بيان آخر، صرح الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، اليوم، بأن نسبة إنجاز أعمال التكريك (التجريف) المستهدفة لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة الجانحة بلغت نحو 87% بمعدلات تكريك تقترب من 17 ألف متر مكعب من الرمال.

وأوضح أن “الكراكة (مشهور) بدأت أمس العمل على بعد 100 متر من السفينة، واقتربنا اليوم حتى بعد 15 مترًا، ومن عمق ابتدائي نصف متر وحتى عمق تكريك بلغ حاليًا 15 مترًا.

وأكد رئيس الهيئة على أن أعمال التكريك “تتم بمراعاة أقصى معايير الأمان الملاحي وذلك بالحفاظ على مسافة آمنة تقدر عند أقرب نقطة مسموح بها للاقتراب من السفينة بحوالي 10 أمتار”، مشيرًا إلى “أننا لن نتمكن من التكريك بعد هذه المسافة ولكننا سنستعيض عن ذلك بالانهيارات الترابية التي ستتم من تلقاء نفسها”.

ومن المقرر استئناف تجارب الشد بواسطة كل من القاطرة (بركة 1) والقاطرة (عزت عادل) فور انتهاء أعمال التكريك المستهدفة التي تتراوح مابين 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال، وفق بيان الهيئة.

تركيا تعرض المساعدة

وأعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، اليوم، استعداد بلاده لتقديم المساعدة في إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس. وأكد امتلاك تركيا سفينة قادرة على تنفيذ عمليات كبيرة مثل إعادة التعويم.

وقال الوزير لقناة (إن تي في) “لقد نقلنا عرضنا لمساعدة إخواننا المصريين، وإذا وصلنا رد إيجابي منهم، فإن سفينتنا (نانه خاتون) واحدة من بين السفن القليلة في العالم التي يمكنها القيام بأعمال من هذا النوع”.

وأضاف الوزير أن أنقرة لم تتلق ردًا بعد لكنها على أهبة الاستعداد للتحرك. وكانت تركيا قد قالت هذا الشهر إنها استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر.

وحذر خبراء دوليون في الطاقة والأمن والاقتصاد من مخاوف عالمية عدة بسبب تعطل حركة الملاحة في قناة السويس نتيجة جنوح سفينة نقل عملاقة في مدخل القناة منذ الثلاثاء الماضي.

وتوقفت الملاحة في واحد من أشد ممرات الشحن ازدحاما في العالم منذ يوم الثلاثاء بسبب سفينة الحاويات إيفر غيفن التي يبلغ طولها 400 متر. وربما تستغرق جهود تعويمها أسابيع.

وقالت شركة كبلر لتحليل البيانات اليوم الجمعة إن سبع ناقلات غاز طبيعي مسال حولت مسارها بعيدا عن قناة السويس.