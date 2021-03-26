عند أسوار القدس.. قوات الاحتلال تعتقل فتاة فلسطينية (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابة فلسطينية بزعم “الدخول الى القدس دون تصاريح” كما منعت مجموعة من النساء من الوصول إلى المسجد الأقصى بنفس الحجة.

واحتجزت قوات الاحتلال مجموعة من النساء في منطقة باب الساهرة بالقدس المحتلة ومنعتهن من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وبيّن مقطع فيديو مجموعة من رجال الأمن الإسرائيلي، وهم يمسكون شابة فلسطينية ويجرونها نحو سيارة الشرطة، في وقت كانت فيه الشابة تقاوم الاعتقال وترفض دخول السيارة.

وشهدت القدس اليوم الجمعة تشديد قوات الاحتلال الإجراءات في مناطق متفرقة، حيث شددت من إجراءاتها في طريق الواد في البلدة القديمة، وفي منطقة باب الساهرة في القدس.

#صور.. قوات الاحتلال تحتجز وتعتقل عدد من النساء في منطقة باب الساهرة بالقدس المحتلة وتمنعهن من الوصول إلى المسجد الأقصى. pic.twitter.com/5rG9BfIeJy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 26, 2021

ويستهدف الاحتلال كثيرًا النساء المرابطات في الأقصى والناشطات في الدفاع عنه ويواصل محاولة إبعادهن عن محيط الأقصى وأبوابه.

ويشكل الإبعاد أحد أصعب القرارات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين، ويلاحق كل فرد مقدسي بقرارات الإبعاد عن الأقصى أو البلدة القديمة أو عن المدينة برمتها.

ويعتبر الرباط في المسجد الأقصى ومواقف أهالي القدس من أكثر الأمور التي تؤرق حكومة الاحتلال التي تحاول فرض شروطها ونهجها وبسط سيطرتها على بوابات القدس والتحكم بها.