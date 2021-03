صحفي أمريكي يببيع مقال بـ560 ألف دولار

باع الصحفي في جريدة نيويورك تايمز كيفن روس، اليوم الخميس، أحد مقالاته بنسق رقمي جديد مقابل 560 ألف دولار، في أحدث تجليات الشغف المتصاعد بتكنولوجيا التشفير الجديدة (إن إف تي )، وذلك في مبادرة من الصحفي لاختبارالسوق وتوسيع نطاق الأعمال الرقمية المباعة بهذه التقنية.

وتتيح تفنية (إن إف تي)، وهي أسلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة للاستبدال، منح شهادة تثبت أصالة أي منتج رقمي سواء أكان صورة أو رسماً تعبيرياً أو فيديو أو مقطوعة موسيقية أو مقالة صحفية في هذه الحالة.

وهذه الشهادة غير قابلة للخرق أو النسخ نظريا، وهي مصممة وفق تكنولوجيا (بلوك تشين) المستخدمة في تشفير العملات الرقمية مثل البتكوين.

وبدأت شعبية (إن إف تي) تتنامى منذ فترة قصيرة لا تتعدى ستة أشهر، ما أدى إلى نمو سريع في سوق هواة جمع المنتجات الرقمية بعدما كانت تقتصر على فئة محدودة.

وحمل مقال كيفن روس وهو صحفي متخصص في التكنولوجيا الحديثة عنوان “اشتروا هذه المقال على بلوك تشين”، مع عنوان فرعي جاء فيه “لماذا لا يمكن لصحفي أن يكون جزءا من طفرة (إن إف تي).

وبعد مزايدات محتدمة استمرت 24 ساعة، فاز هاوي جمع يسمي نفسه فارزين بالحق في شراء المقال في مقابل 350 إثيروم، وهي من العملات الرقمية الرئيسية، ما يوازي حوالي 560 ألف دولار.

وأشار الصحفي أن ريع البيع سيخصص لتمويل أعمال خيرية تتولاها “نيويورك تايمز”، بعد خصم نسبة 15% هي عمولة منصة (فاونديشن) التي استضافت المزاد.

We have a winner! The NFT version of this column has sold for 350 ETH, or about $560,000, with proceeds going to the NYT's Neediest Cases Fund. https://t.co/gzbcw6Ymw7

— Kevin Roose (@kevinroose) March 25, 2021