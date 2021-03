جامعة تدفع مليار دولار لضحايا انتهاكات جنسية.. ما القصة؟

وافقت جامعة جنوب كاليفورنيا (يو إس سي) في لوس أنجلوس على دفع تعويضات تفوق قيمتها مليار دولار للمدعيات على طبيب متهم بالاعتداء الجنسي على مئات النساء خلال فحوصات طبية نسائية داخل حرم الجامعة، في مقابل وقف الملاحقات المدنية المقدمة.

وأشاد محامو الضحايا بما وصفوه بأنه “أضخم اتفاق رضائي عن انتهاكات جنسية في تاريخ الجامعات الأمريكية”.

كما وجهت انتقادات لاذعة للجامعة واتهمت إدارتها بالتغاضي عن انتهاكات الطبيب جورج تيندال حفاظا على سمعتها.

وصادقت محكمة في لوس أنجلوس، أمس الخميس، على هذا الاتفاق الرضائي الذي ينص على دفع 852 مليون دولار لأكثر من سبعمئة ضحية.

ويضاف هذا المبلغ إلى اتفاق سابق بقيمة 215 مليون دولار جرى التوصل إليه سنة 2018 في إطار دعوى جماعية رُفعت على المستوى الفدرالي وشاركت فيها أكثر من 16 ألف مريضة سابقة للطبيب النسائي.

USC has reached a settlement with the former students who filed lawsuits in California state court involving George Tyndall. Details are posted at: https://t.co/SrMP8VcAIy.

