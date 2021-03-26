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جامعة تدفع مليار دولار لضحايا انتهاكات جنسية.. ما القصة؟

الطبيب المتهم جورج تيندال قد يعاقب بالسجن خمسين عاما في حال إدانته (أسوشيتدبرس)
الطبيب المتهم جورج تيندال قد يعاقب بالسجن خمسين عاما في حال إدانته (أسوشيتدبرس)
26/3/2021-|آخر تحديث: 26/3/202110:57 PM (مكة المكرمة)

وافقت جامعة جنوب كاليفورنيا (يو إس سي) في لوس أنجلوس على دفع تعويضات تفوق قيمتها مليار دولار للمدعيات على طبيب متهم بالاعتداء الجنسي على مئات النساء خلال فحوصات طبية نسائية داخل حرم الجامعة، في مقابل وقف الملاحقات المدنية المقدمة.

وأشاد محامو الضحايا بما وصفوه بأنه “أضخم اتفاق رضائي عن انتهاكات جنسية في تاريخ الجامعات الأمريكية”.

كما وجهت انتقادات لاذعة للجامعة واتهمت إدارتها بالتغاضي عن انتهاكات الطبيب جورج تيندال حفاظا على سمعتها.

وصادقت محكمة في لوس أنجلوس، أمس الخميس، على هذا الاتفاق الرضائي الذي ينص على دفع 852 مليون دولار لأكثر من سبعمئة ضحية.

ويضاف هذا المبلغ إلى اتفاق سابق بقيمة 215 مليون دولار جرى التوصل إليه سنة 2018 في إطار دعوى جماعية رُفعت على المستوى الفدرالي وشاركت فيها أكثر من 16 ألف مريضة سابقة للطبيب النسائي.

واعتبرت جامعة (يو اس سي) أن هذا الاتفاق “منصف وعقلاني”.

صور وأكاذيب واغتصاب

وقد واجه الطبيب جورج تيندال البالغ حاليا 74 عامًا سيلًا من الاتهامات بالاعتداء الجنسي من مريضات لديه منذ 1990.

وهو متّهم بتصويرأعضاء جنسية لعدد من المرضى والإدلاء بتعليقات فاضحة عن مظهرهن، فضلا عن تصريحات تنطوي على عنصرية أو كراهية للمثليين.

وبحسب الشهادات، فإن الطبيب النسائي كان يستهدف الطالبات الأجنبيات خصوصًا الآسيويات، ممن لا يتحدثن الإنجليزية بطلاقة ولسن معتادات على الفحوص الطبية النسائية.

ورغم البلاغات المتكررة عنه، لم يواجه الطبيب أي مشكلات إلى حين إجراء تحقيق داخلي في 2016 إثر بلاغ من ممرضة، خلص إلى وقوع ممارسات غير طبيعية.

لكن ذلك لم يحل دون استمرارالطبيب الذي نفى باستمرارالاتهامات، في عمله حتى التقاعد سنة 2017 إثر اتفاق مع الجامعة.

واستقال مدير جامعة (يو اس سي) في خضم الفضيحة التي أثارتها القضية.

وأبدت كارول فولت التي خلفته في رئاسة الجامعة “عميق الأسف عن الألم الذي عاشته” النساء ضحايا الطبيب، مشيدة بـ”شجاعتهن في الإدلاء بشهاداتهن”.

وفيما لا يزال تيندال حرًا بكفالة، فإنه يواجه احتمال عقوبة السجن التي قد خمسين عامًا في حال إدانته.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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