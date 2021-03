تيغراي.. إرتريا توافق على سحب قواتها ورصد مئات حالات الاغتصاب وإثيوبيا ترفض التهدئة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن إرتريا وافقت على سحب قواتها من المنطقة الحدودية المشتركة، بعد أيام من إقراره بوجود جنود إرتريين في حين قالت الأمم المتحدة إن خمس عيادات طبية في منطقة تيغراي سجلت أكثر من 500 حالة اغتصاب.

وقالت الأمم المتحدة أمس الخميس إن خمس عيادات طبية في منطقة تيغراي بإثيوبيا سجلت أكثر من 500 حالة اغتصاب، مشيرة إلى أن العدد الفعلي للحالات قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وقالت وفاء سعيد، نائبة منسق مساعدات الأمم المتحدة في إثيوبيا، في إفادة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية بنيويورك: “قالت نساء إنهن تعرضن للاغتصاب من أفراد مسلحين وروين قصصا عن اغتصاب جماعي واغتصاب أمام العائلات وإجبار رجال على اغتصاب نساء من عائلاتهم تحت التهديد بالعنف”.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 516 حالة اغتصاب على الأقل في خمس منشآت طبية في “مقلي وأديجرات وووكرو وشاير وأكسوم”.

ودعا 12 مسؤولا كبيرا في المنظمة الدولية يوم الاثنين إلى وقف الهجمات العشوائية التي تستهدف مدنيين في تيغراي، متحدثين عن تقارير اغتصاب و”أشكال مروعة أخرى للعنف الجنسي”.

وتفجر القتال في تيغراي في نوفمبر تشرين الثاني بين القوات الحكومية والحزب الحاكم سابقا للمنطقة (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أيضا إن قوات من إريتريا دخلت المنطقة.

“We are horrified by the continued violence in #Tigray , #Ethiopia. This includes the extrajudicial killings of at least 4 men who were dragged off public buses & executed by soldiers, while our staff members were present, on Tuesday 23 March "

Read: https://t.co/eGFDBhh8Dd pic.twitter.com/A1Dc5ZFqOz

— MSF International (@MSF) March 25, 2021