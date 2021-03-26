تفاعل لافت مع عزف ألحان “قيامة أرطغرل” خلال عرض عسكري في باكستان (فيديو)

تفاعل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع عزف ألحان المسلسل التاريخي التركي (قيامة أرطغرل) خلال عرض عسكري في اليوم الوطني لباكستان.

وأقيم أمس الخميس موكب احتفال اليوم الوطني في العاصمة إسلام أباد بعد تأجيله بسبب الظروف الجوية، لكن ما لفت انتباه الجميع هو أن موسيقى المسلسل الشهيرة كانت حاضرة في العرض، وقدمتها فرقة عسكرية تركية إلى جانب أغنيات وطنية باكستانية.

ووصل الفريق إلى باكستان قبل أيام قليلة وكان يتدرب مع فريق شيرديل الباكستاني، كما شاركت قوات من فلسطين والعراق والسعودية والإمارات والبحرين في عرض يوم باكستان الوطني.

وهذا العام، شارك الجيش التركي في موكب يوم باكستان في محاولة لتعزيز العلاقات الأخوية بين باكستان وتركيا. وبالمثل، أضيئت معالم مهمة في تركيا بالعلم الباكستاني في 23 مارس/آذار الجاري كبادرة دافئة.

یوم پاکستان کی تقریب: اسلام آباد کا فوجی پریڈ گراؤنڈ ارطغرل ڈرامے کی دھن سے گونج اٹھا۔ pic.twitter.com/1Pj9UmAx4K — Independent Urdu (@indyurdu) March 25, 2021

وبينما يعتقد بعض المغردين أن هذا جزء من الدبلوماسية الناعمة بين تركيا وباكستان، يرى آخرون أنها تمتد إلى حد أبعد من ذلك. وحقق المسلسل التركي رقما قياسيا غير مسبوق في المشاهدات بعد وقت قصير من بثه في باكستان العام الماضي.

Ertugrul’s theme being played at the parade.. I LOVE IT 😍. — Virk Shahzaib (@VirkSh786) March 25, 2021

وحظي مسلسل قيامة أرطغرل الذي بدأ عرضه عام 2014 بمتابعة واسعة في 71 دولة تم تصديره إليها، وتدور أحداث المسلسل في القرن الـ 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان) ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

Tribute to Ertugrul Ghazi! Outstanding performance by Turks #PakistanDayParade — Kiran Imran (@iKiranImran) March 25, 2021

وعلى ألحان مسلسل قيامة أرطغرل أيضا، استقبل المنشد الفلسطيني أمير دعنا، عام 2021 بأغنية أهداها لأمة محمد وتحدث فيها أيضًا عن القدس، محققًا رواجًا واسعًا على منصات التواصل العربية.