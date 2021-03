تفاعل لافت مع عزف ألحان “قيامة أرطغرل” خلال عرض عسكري في باكستان (فيديو)

تفاعل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع عزف ألحان المسلسل التاريخي التركي (قيامة أرطغرل) خلال عرض عسكري في اليوم الوطني لباكستان.

وأقيم أمس الخميس موكب احتفال اليوم الوطني في العاصمة إسلام أباد بعد تأجيله بسبب الظروف الجوية، لكن ما لفت انتباه الجميع هو أن موسيقى المسلسل الشهيرة كانت حاضرة في العرض، وقدمتها فرقة عسكرية تركية إلى جانب أغنيات وطنية باكستانية.

ووصل الفريق إلى باكستان قبل أيام قليلة وكان يتدرب مع فريق شيرديل الباكستاني، كما شاركت قوات من فلسطين والعراق والسعودية والإمارات والبحرين في عرض يوم باكستان الوطني.

وهذا العام، شارك الجيش التركي في موكب يوم باكستان في محاولة لتعزيز العلاقات الأخوية بين باكستان وتركيا. وبالمثل، أضيئت معالم مهمة في تركيا بالعلم الباكستاني في 23 مارس/آذار الجاري كبادرة دافئة.

وبينما يعتقد بعض المغردين أن هذا جزء من الدبلوماسية الناعمة بين تركيا وباكستان، يرى آخرون أنها تمتد إلى حد أبعد من ذلك. وحقق المسلسل التركي رقما قياسيا غير مسبوق في المشاهدات بعد وقت قصير من بثه في باكستان العام الماضي.

Ertugrul’s theme being played at the parade.. I LOVE IT 😍.

— Virk Shahzaib (@VirkSh786) March 25, 2021