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كورونا.. بيانات جديدة بشأن فعالية لقاح أسترازينيكا والأوربيون يستعدون لموجة ثالثة

تحليل جديد.. نسبة فعالية لقاح أسترازينيكا تبلغ 76% (رويترز)
تحليل جديد.. نسبة فعالية لقاح أسترازينيكا تبلغ 76% (رويترز)
25/3/2021-|آخر تحديث: 25/3/202111:06 AM (مكة المكرمة)

أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 76% في الوقاية من الأعراض المرضية، بناء على بيانات محدثة لتجربة سريرية في الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي.

وقالت اليوم الخميس إن فعالية لقاحها المضاد لكوفيد-19، بلغت نسبة 76% في تحليل جديد لتجربتها الرئيسية في الولايات المتحدة، وهي نسبة تقل قليلًا عن تلك المعلنة هذا الأسبوع في تقرير واجه انتقادات لاستخدامه معلومات قديمة.

وبذلك تكون خفّضت نسبة فعالية لقاحها من 79% قبل صدور هذه النتائج إلى 76%، في خطوة أقدمت عليها بعد أن أعربت الهيئة الأمريكية المسؤولة عن اللقاحات عن قلقها من أن تكون الشركة قد استخدمت بيانات قديمة لتحديد مدى فعالية اللقاح.

(رويترز ـ أرشيف)

معلومات قديمة

كان مسؤولو صحة أمريكيون أنحوا علنًا باللائمة هذا الأسبوع على شركة الأدوية لاستخدامها “معلومات قديمة” عندما قدرت أن اللقاح فعال بنسبة 79%.

واستندت أحدث البيانات إلى 190 إصابة من بين أكثر من 32 ألف و400 مشارك في تجربة الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو، وكانت البيانات الأولية السابقة 141 إصابة حتى 17 فبراير/شباط.

وقال مين بانجالوس نائب الرئيس التنفيذي لأبحاث الأدوية الحيوية وتطويرها في أستر زينيكا في بيان “التحليل الأساسي يتسق مع تحليلنا الأولي الذي أصدرناه سابقًا، ويؤكد أن لقاحنا لكوفيد-19 فعال للغاية بين البالغين”.

وقالت أسترازينيكا إنها تعتزم طلب موافقة الولايات المتحدة على الاستخدام الطارئ لعقارها خلال الأسابيع المقبلة وإنها قدمت أحدث البيانات لمجلس مراقبة سلامة البيانات، وهو اللجنة المستقلة للإشراف على التجربة.

وأوضحت الشركة من جديد أن اللقاح الذي طورته مع جامعة أوكسفورد فعال بنسبة 100 في المئة في مواجهة الأشكال الحادة أو الحرجة من المرض، وأن فاعلية اللقاح تبلغ 85% بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

ونسبة الفاعلية الأحدث هي 76% مقارنة مع نسبة تصل إلى نحو 95% للقاحي فايزر/بيونتك ومودرنا.

سهولة النقل

ومع هذا يعتبر لقاح أسترازينيكا حيويًا في مواجهة انتشار كوفيد-19 في أنحاء العالم، ليس فقط بسبب محدودية المعروض من اللقاحات وإنما أيضًا لأن نقله أسهل وأرخص من تلك المنافسة، وحصل على تصريح بالتسويق المشروط أو الاستخدام الطارئ في أكثر من 70 دولة.

وواجه العقار شكوكًا منذ أواخر العام الماضي عندما نشرت الشركة وجامعة أوكسفورد بيانات من تجارب سابقة سجلت قراءات مختلفة للفاعلية نتيجة لأخطاء في الجرعة.

ثم أوقفت أكثر من 12 دولة بشكل مؤقت تقديم اللقاح هذا الشهر بعد تقارير تربط بينه وبين تجلط نادر في الدم لدى عدد صغير جدًا من الأشخاص.

وقالت هيئة الرقابة على الدواء في الاتحاد الأوربي الأسبوع الماضي إن اللقاح آمن، لكن الأوربيين لا يزالوان متشككين في سلامته.

تطعيم كبار السن في بريطانيا (رويترز)

تكثيف التطعيم مع اقتراب موجة ثالثة

من ناحية أخرى يبحث قادة الاتحاد الأوربي عن حلول استراتيجية لجائحة فيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، تحت ضغط هائل بسبب نقص اللقاح المضاد للفيروس وارتفاع جديد في الحالات في العديد من الدول الأعضاء.

وكتب رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل إلى رؤساء الحكومات ال27 قبل القمة الافتراضية التي ستعقد عبر تقنية الفيديو “أولويتنا القصوى هي تسريع حملات التطعيم باللقاح”.

وتتقدم حملة التطعيم التي ينفذها التكتل بوتيرة أبطأ بكثير مما يجري في بريطانيا أو الولايات المتحدة.

آلية “كوفاكس” تهدف لتوفير اللقاح للدول الفقيرة (رويترز)

وتعد فرنسا وهولندا وبلجيكا من بين الدول التي تحاول إيقاف موجة ثالثة محتملة من الانتشار من خلال إعادة تشديد أو إطالة أمد إجراءات احتواء الفيروس.

وعززت المفوضية الأوربية نظام سجل تصدير اللقاحات في التكتل أمس الأربعاء، إذ وسعت المعايير التي يمكن وفقا لها إيقاف الشحنات الصادرة من التطعيمات.

وأثارت هذه الخطوة تحذيرات من لندن، وهي متلق رئيسي للقاحات التي ينتجها الاتحاد الأوربي، في وقت أعربت فيه الدول الأعضاء بما فيها بلجيكا وأيرلندا عن قلقها لرد الفعل العكسي المحتمل على مثل هذا الإجراء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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