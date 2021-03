كورونا.. بيانات جديدة بشأن فعالية لقاح أسترازينيكا والأوربيون يستعدون لموجة ثالثة

أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 76% في الوقاية من الأعراض المرضية، بناء على بيانات محدثة لتجربة سريرية في الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي.

وقالت اليوم الخميس إن فعالية لقاحها المضاد لكوفيد-19، بلغت نسبة 76% في تحليل جديد لتجربتها الرئيسية في الولايات المتحدة، وهي نسبة تقل قليلًا عن تلك المعلنة هذا الأسبوع في تقرير واجه انتقادات لاستخدامه معلومات قديمة.

وبذلك تكون خفّضت نسبة فعالية لقاحها من 79% قبل صدور هذه النتائج إلى 76%، في خطوة أقدمت عليها بعد أن أعربت الهيئة الأمريكية المسؤولة عن اللقاحات عن قلقها من أن تكون الشركة قد استخدمت بيانات قديمة لتحديد مدى فعالية اللقاح.

كان مسؤولو صحة أمريكيون أنحوا علنًا باللائمة هذا الأسبوع على شركة الأدوية لاستخدامها “معلومات قديمة” عندما قدرت أن اللقاح فعال بنسبة 79%.

واستندت أحدث البيانات إلى 190 إصابة من بين أكثر من 32 ألف و400 مشارك في تجربة الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو، وكانت البيانات الأولية السابقة 141 إصابة حتى 17 فبراير/شباط.

وقال مين بانجالوس نائب الرئيس التنفيذي لأبحاث الأدوية الحيوية وتطويرها في أستر زينيكا في بيان “التحليل الأساسي يتسق مع تحليلنا الأولي الذي أصدرناه سابقًا، ويؤكد أن لقاحنا لكوفيد-19 فعال للغاية بين البالغين”.

وقالت أسترازينيكا إنها تعتزم طلب موافقة الولايات المتحدة على الاستخدام الطارئ لعقارها خلال الأسابيع المقبلة وإنها قدمت أحدث البيانات لمجلس مراقبة سلامة البيانات، وهو اللجنة المستقلة للإشراف على التجربة.

وأوضحت الشركة من جديد أن اللقاح الذي طورته مع جامعة أوكسفورد فعال بنسبة 100 في المئة في مواجهة الأشكال الحادة أو الحرجة من المرض، وأن فاعلية اللقاح تبلغ 85% بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

ونسبة الفاعلية الأحدث هي 76% مقارنة مع نسبة تصل إلى نحو 95% للقاحي فايزر/بيونتك ومودرنا.

